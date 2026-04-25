फिरोजाबाद में ‘कौशल विकास मिशन’ के नाम पर ठगी, फर्जी पैरामेडिकल सेंटर के नाम पर 12.5 लाख ऐंठे
आरोपी पर ‘कौशल विकास मिशन’ के नाम पर फर्जी पैरामेडिकल सेंटर की मान्यता दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 2:16 PM IST
फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जनपद की थाना उत्तर पुलिस ने एक बड़े ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सुरेश कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर ‘कौशल विकास मिशन’ के नाम पर फर्जी पैरामेडिकल सेंटर की मान्यता दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने का आरोप है.
क्या है मामला?
पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली उत्तर के अनुसार, आरोपी खुद को ‘बोर्ड ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग’ का डायरेक्टर बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. उसने पीड़ित को पैरामेडिकल सेंटर खोलने और उसे मान्यता दिलाने का भरोसा दिलाया. इसके नाम पर आरोपी ने अलग-अलग मदों में करीब 12.5 लाख रुपये वसूल लिए. पीड़ित ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करायी थी.
फर्जी मार्कशीट देकर किया खेल
आरोपी ने न केवल सेंटर संचालक से मोटी रकम ऐंठी, बल्कि छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया. सेंटर में पढ़ने वाले छात्रों को फर्जी मार्कशीट जारी कर दी गईं. मामला तब उजागर हुआ, जब मार्कशीट में गड़बड़ियां सामने आईं और आरोपी अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गया.
ठगी का पूरा हिसाब
आरोपी ने सेंटर खुलवाने के नाम पर 5 लाख रुपये, सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपये, 40 छात्रों के एडमिशन के नाम पर, 5 लाख रुपये, परीक्षा शुल्क व अन्य मद पर 1.5 लाख रुपये लिए.
आरोपी का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ प्रयागराज और शाहजहांपुर में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संस्थान में निवेश या एडमिशन से पहले उसकी आधिकारिक मान्यता की पूरी जांच अवश्य करें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके.