ETV Bharat / state

विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी, आरोपी 18 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था

जयपुर: विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के एक मामले में आरोपी को पुलिस ने 18 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. वह लंबे समय से अपने मूल निवास स्थान से फरार था. वह जयपुर में लगातार जगह बदलकर फरारी काट रहा था. उसने खुद के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी छुपाकर किसी दूसरे पते से पासपोर्ट बनवा लिया. वह विदेश भागने की फिराक में था. उसे पुलिस ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया, 18 साल से फरार आरोपी राकेश कुमार को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का ईनाम था.

साल 2008 में दर्ज हुए थे चार मुकदमे: उन्होंने बताया, आरोपी राकेश ने अपने साथियों मुकेश कुमार, गंगाराम, कौशल कुमार और अन्य के साथ मिलकर कई लोगों को विदेश में नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की. उन्होंने पीड़ितों को न तो नौकरी के लिए विदेश भेजा और न ही रुपए लौटाए. राकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में साल 2008 में चार मुकदमे दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया.