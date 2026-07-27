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खून दिलाने के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार

पश्चिमी सिंहभूम में खून दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है.

Fraud under pretext of arranging blood for patient in West Singhbhum
चाईबासा पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 8:13 PM IST

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चाईबासा: सदर अस्पताल चाईबासा में ब्लड उपलब्ध कराने के नाम पर एक ग्रामीण से ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि देवांव गांव निवासी बुगराम गोप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी ललिता गोप का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था. चिकित्सकों द्वारा खून की व्यवस्था करने की सलाह दिए जाने पर वह अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचे लेकिन वहां तत्काल रक्त उपलब्ध नहीं था.

इसी दौरान एक युवक ने उनसे संपर्क कर जल्द ब्लड उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया. विश्वास में लेकर उसने बुगराम गोप से ₹4700 ले लिए और मौके से फरार हो गया. पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके आधार पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया. अगले दिन, 26 जुलाई को जब बुगराम गोप दोबारा ब्लड बैंक पहुंचे, तब उन्होंने उसी युवक को वहां देख लिया. इसके बाद उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पूछताछ में आरोपी की पहचान संजय सोलंकी (27 वर्ष) के रूप में हुई. वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुड़साई स्थित सेमसन देवगम के मकान में किराये पर रह रहा था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 304 के तहत दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

चाईबासा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अस्पताल या अन्य किसी भी स्थान पर अनजान व्यक्तियों के झांसे में न आएं. किसी भी प्रकार की ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस हेल्पलाइन 112 या मोबाइल नंबर 9508243546 पर दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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FRAUD IN NAME OF BLOOD ARRANGE

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