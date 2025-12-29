ETV Bharat / state

यूके से 50 हजार पाउंड लेकर आया हूं, एयरपोर्ट पर रोक लिया है और ठग की बातों में आ गई युवती

मामला इंदौर के राउ थाना क्षेत्र का है, यहां रहने वाली एक युवती ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उसने शादी को लेकर मेट्रोमोनियल साइट पर आदित्य कुमार नामक युवक की प्रोफाइल देखी थी. इसके बाद युवक और युवती के बीच बातचीत होने लगी और दोनों शादी को लेकर भी चर्चा करने लगे. इस दौरान युवक ने कहा कि वह जल्द ही यूके से इंडिया आएगा और फिर वह मुलाकात कर शादी की तैयारियां और उससे जुड़ी बाते केर लेगा. इसके बाद से युवक सोशल मीडिया, फोन व अन्य माध्यमों से उसके संपर्क में रहने लगा.

इंदौर : शहर में आए दिन ऑनलाइन व साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं लेकिन ठगी का ये तरीका नया और खतरनाक है. इंदौर में मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती उस शख्स के द्वारा ठगी गई, जिससे वह शादी करने के सपने देख रही थी. ठगी का तरीका भी कुछ ऐसा था कि युवती ठग की बातों में आ गई और उसके अकाउंट में 1 लाख 10 हजार रु ट्रांसफर भी कर दिए.

मामले की जानकारी देते एडिशनल डीसीपी (Etv Bharat)

50 हजार ब्रिटिश पाउंड की फर्जी कहानी

लगातार बातचीत और संपर्क में रहने से युवती युवक पर भरोसा करने लगी थी. इसी दौरान युवक ने युवती को फोन कर बताया कि वह दिल्ली पहुंच गया है लेकिन उसके पास 50 हजार ब्रिटिश पाउंड होने के चलते उसे कस्टम विभाग ने रोक लिया है. इसके बाद युवक ने युवती की बात कथित कस्टम अधिकारी से करवाई. कस्टम अधिकारी बनकर बात कर रहे शख्स ने युवती को कहा कि युवक आदित्य कुमार के पास 50 हजार से ज्यादा ब्रिटिश पाउंड हैं. कस्टम अधिकारी बनकर बात कर रहे शख्स ने युवती से कहा कि यह भारत में सिर्फ आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं और इन्हें छोड़ने से पहले करंसी कनवर्ट कराने के लिए भारतीय रुपए देने होंगे.

राउ थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती हई ठगी का शिकार (Etv Bharat)

ठग की कहानी में फंसी युवती, कर दिए 1.10 लाख ट्रांसफर

इसके बाद युवती से कहा गया 50 हजार से ज्यादा ब्रिटिश पाउंड को कन्वर्ट कराने के लिए 1.10 लाख बताए गए बैंक अकाउंट में तत्काल ट्रांसफर करें. युवती क्योंकि काफी दिनों से युवक के संपर्क में थी और दोनों हमेशा शादी को लेकर बात करते थे इसलिए उसे इस कहानी पर यकीन हो गया. जिसके बाद उसने दो बार में कुल 1 लाख 10 हजार रु बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद जब युवती ने उस नंबर पर दोबारा फोन लगाया तो वह बंद आया, इसके बाद युवती को यह एहसास हुआ कि उसके साथ बड़ी ठगी हुई है.

इस वारदात को लेकर इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने कहा, '' युवती की मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से आदित्य कुमार नाम की प्रोफाइल से बात चल रही थी. युवक ने फोन पर युवती को 50 हजार पाउंड लाने और कस्टम द्वारा रोके जाने की कहानी सुनाई, इसके बाद करंसी कंवर्जन के नाम पर 1.10 ठग लिए. मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से इस तरह की ठगी हो रही हैं, ऐसे में लोगों की प्रोफाइल वैरिफाई जरूर करवाएं. ठगी की वारदात की जानकारी युवती ने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है.''