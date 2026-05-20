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एंटीक कॉइन के हैं शौकीन तो रहें सावधान! सोशल मीडिया पर चल रहा ठगी का खेल, एक्सपर्ट से जानें क्या करें

नए और आधुनिक सिक्कों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन है. ऐसी स्थिति में कॉइन कलेक्शन करने वालों को अलर्ट रहना होगा.

कॉइन स्कैम से रहें बचकर.
कॉइन स्कैम से रहें बचकर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 1:25 PM IST

9 Min Read
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वाराणसी : इस दुनिया में हर किस्म के व्यक्ति हैं, जिनमें अलग-अलग खूबियां होती हैं. किसी को खाने का शौक होता है, तो कोई व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है. कुछ व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करते हैं, तो कुछ को पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है. कई ऐसे लोग भी हैं जो पुराने ऐतिहासिक मुद्राओं के कलेक्शन पर जोर देते हैं. सिक्कों के कलेक्शन को लेकर कई संगठन और समितियां भी बनी हुई हैं. अब यह शौक इंटरनेट पर तेजी से ठगी का जरिया भी बन रहा है.

कई जगह पर पुराने सिक्कों की खरीद बिक्री की जाती है. लेकिन लोगों को सही जानकारी न होने के कारण ठगा दिया जाता है. हजारों लाखों रुपये में इन पुराने सिक्कों की खरीद होती है. जानकारी के अभाव में कोई अपने पुराने सिक्के सस्ते में दे देता है, तो कोई ढालकर बनाए गए नए सिक्कों को महंगे रेट में खरीद लेता है. ऐसी स्थिति में कॉइन कलेक्शन करने वालों को बहुत अलर्ट होना होगा. भारतीय मुद्रा परिषद जाकर जांच पड़ताल कर कॉइन के बारे में जानकारी ले सकते हैं. पढ़िए गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट...

सिक्के खरीदते या बेचते समय रहें अलर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

तेजी से चल रहा फ्रॉड : नए और आधुनिक सिक्कों को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कंफ्यूजन है. कॉइन कलेक्टर्स अपने हिसाब से इन चीजों के रेट को निर्धारित नहीं करते, बल्कि बाजार के हिसाब से यह चीज डिसाइड होती है. चाहे पुराना 20 पैसा हो, पांच पैसा हो, एक पैसा हो या फिर किसी देवी देवता का सिक्का. इसके नाम पर भी तेजी से फ्रॉड चल रहा है.

हर सिक्का कीमती यह कहना मुश्किल : कुछ सिक्के ऐसे हैं जो निर्माण के समय चांदी व अन्य चीजों को डालकर बनाए गए थे. जिसमें उसकी मात्रा भी एक निश्चित प्रतिशत तक थी. तांबे और पीतल के सिक्कों का मिश्रण भी उन सिक्कों को यूनिक बनाता था, लेकिन हर सिक्का कीमती है यह कह पाना बहुत ही जल्दीबाजी की बात होगी और ऐसा ही कुछ इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है. जहां अलग-अलग तरह के आधुनिक सिक्कों की भी बिक्री और खरीद हो रही है.

हर कोई नहीं कर सकता पहचान : भारतीय मुद्रा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पारसनाथ सिंह कहते हैं, कोई आम आदमी ऐतिहासिक पुरानी सिक्कों की पहचान नहीं कर सकता है, लोग बहुत तेजी से फ्रॉड के चक्कर में फंस रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुराने सिक्कों को बेचने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व में अकबर काल में राम सीता के कुछ सिक्के बनाए गए थे, वर्तमान में तीन सिक्के ही मौजूद हैं.

किस तरह के सिक्के होते हैं कीमती, जानिए...
किस तरह के सिक्के होते हैं कीमती, जानिए... (Photo Credit; ETV Bharat)

करोड़ों के सिक्के हजारों में बिक रहे : इनमें एक वाराणसी के भारत कला भवन में, जबकि दो विदेश के म्यूजियम में रखा है. इस सिक्के के एक तरफ राम सीता को उकेरा गया है, तो पीछे कुरान की आयत लिखी हुई है. यह सिक्का बहुत कीमती है. लगभग तीन करोड़ रुपये तक इस सिक्के की कीमत है, लेकिन ऐसे सिक्के भी सोशल मीडिया पर हजारों रुपये में बिक रहे हैं. यह सिक्के पूरी तरह से नकली हैं.

बिना जांच पड़ताल नहीं लें सिक्का : ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1939 के समय कम सिक्कों के बनाए जाने के कारण उस वक्त के सिक्कों की शॉर्टेज है. सिक्के कलेक्शन करने वाले बिना जांच पड़ताल के गलत सिक्का खरीद ले रहे हैं, जबकि 1939 1945 तक के सिक्कों को बिना जांच के लेना ही नहीं चाहिए. उसमें चांदी की मात्रा कितनी है, तांबे का सिक्का है कि नहीं उसकी सच्चाई क्या है, वह पुराना है कि नहीं यह सारी चीज जांचना जरूरी है.

एंटीक कॉइन के नाम पर धोखे भी होते हैं, बचाव के लिए ये करें.
एंटीक कॉइन के नाम पर धोखे भी होते हैं, बचाव के लिए ये करें. (Photo Credit; ETV Bharat)

भाषाओं को समझना मुश्किल : सबसे बड़ी बात यह है कि मुगल कालीन सिक्कों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत और उसके पहले के सिक्के उर्दू, रसियन या फिर अन्य भाषाओं में लिखे होते थे. जिसे समझना मुश्किल होता है. अंग्रेजी में लिखी चीजों को तो लोग पढ़ लेते हैं और अपने हिसाब से जांच भी लेते हैं, लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी के सिक्कों को परखना बहुत मुश्किल काम है. ऐसे में लोगों को बहुत सचेत होने की जरूरत है, ताकि लोग ठगे ना जा सकें.

पहले चांदी से बनते थे सिक्के : प्रो. पारसनाथ सिंह ने कहा, आज के चांदी के सिक्के वास्तव में चांदी के नहीं बने होते, लेकिन एक समय में ये कम मूल्यवर्ग के सिक्के चांदी के ही बने होते थे. 1964 से पहले ढाले गए चांदी के सिक्कों में 90 प्रतिशत असली चांदी होती थी. ऐसे सिक्कों में मॉर्गन डॉलर, मर्करी डाइम और यहां तक ​​कि वाशिंगटन क्वार्टर भी शामिल हैं.

बेशकीमती होते हैं एंटीक कॉइन.
बेशकीमती होते हैं एंटीक कॉइन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले भी बनते थे नकली सिक्के : मुद्रा एक्सपर्ट अमितेश्वर झा कहते हैं, सिक्कों की फौजरी कोई नई बात नहीं है. मुगल काल में और बाद में शासकों के बदलाव के युग में भी यह चीज होती थी. नकली सिक्के बनाकर उनको बाजार में चलन में लाया जाता था. आज भी नकली नोट बाजार में चलन में आते हैं. सजा का प्रावधान बहुत ज्यादा कड़ा नहीं है. जिसके कारण यह चीज अभी रुक नहीं पा रही हैं.

लालच के चक्कर में हो रही ठगी : पुराने समय में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी और उस वक्त के कई ऐसे सजा के प्रावधान के तरीके भी मिले हैं. जिससे यह स्पष्ट होता था कि सिक्कों की फौजरी करने वालों को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अब तो इस पर कोई बहुत निगरानी नहीं है, लोग सचेत नहीं हैं और ज्यादा लालच के चक्कर में लोग ठगी का शिकार बन रहे हैं. कलेक्शन करना अच्छी बात है, लेकिन सही चीजों का कलेक्शन हो यह भी जानना बेहद जरूरी है.

सिक्कों की खरीद से पहले नियमों को जानें.
सिक्कों की खरीद से पहले नियमों को जानें. (Photo Credit; ETV Bharat)

मार्केट में औने-पौने दाम पर बेच रहे सिक्के : काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुरातन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के हेड प्रो. महेश प्रसाद अहिरवार का कहना है की पुराने और ऐतिहासिक सिक्कों की जांच बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है. इसको कुछ लैब टेस्ट के जरिए भी वेरीफाई करवाया जा सकता है, क्योंकि यह सिक्के कितने पुराने हैं यह कह पाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मिट्टी के हिस्से में पुराने सिक्के को लगाकर इस तरह के कई सिक्के तैयार किया जा रहे हैं और उन्हीं सिक्कों को पुराना सिक्का बात कर उसे मार्केट में औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है.

भारतीय मुद्रा परिषद की लें मदद : पुरातन इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रो. ओंकार सिंह का कहना है कि सिक्कों की फौजरी बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए भारतीय मुद्रा परिषद की मदद लेना बहुत समझदारी का काम है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में भारतीय मुद्रा परिषद का ऑफिस है. इस तरह महाराष्ट्र से लेकर हर जगह पर ऐसे ऑफिस से आपको मिलेंगे. राज्य सरकार की तरफ से भी यह चीज मैनेज है और सिक्कों के कलेक्शन करने वाले लोग भी इन चीजों को लेकर बहुत सचेत हैं.

फ्रॉड के इन केस पर नजर डालें.
फ्रॉड के इन केस पर नजर डालें. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया से रहें बचकर : ऑथेंटिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे लोगों से संपर्क किया जा सकता है. हर स्टेट का अपना एक ग्रुप है जो ऐसे सिक्कों के बारे में जानकारी भी देता है. समय-समय पर कई जगह पर आउटलेट/एग्जीबिशन लगाकर इन सिक्कों के वेरिफिकेशन और जांच के साथ खरीद बिक्री का काम भी किया जाता है. किसी आम आदमी को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिक्कों को खरीदना बेचना उचित नहीं है.

यह स्वर्ण मुद्रा जहांगीर के समय की है.
यह स्वर्ण मुद्रा जहांगीर के समय की है. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है भारतीय मुद्रा परिषद : भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में हुई थी. 1910 में स्थापना को उद्देश्य ही सिक्कों के फ्रॉड को रोकने और सिक्कों की पहचान करने के लिए किया गया था. उस वक्त से आज तक इसका संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहा है. परिसर में ही इसका हेड ऑफिस है, जहां पर सदस्यों की कमेटी के साथ पदाधिकारी बैठते हैं. मुद्रा की जांच के लिए यहां लैब फैसिलिटी भी है.

यह सिक्का मुगल काल में 1556 से 1605 तक चलन में था.
यह सिक्का मुगल काल में 1556 से 1605 तक चलन में था. (Photo Credit; ETV Bharat)

किस तरह के सिक्कों की डिमांड : सिक्कों के एक्सपर्ट का कहना है सबसे ज्यादा डिमांड में सिक्के आजादी के पहले विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय के हैं, और इनका फ्रॉड भी ज्यादा होता है, क्योंकि यह वह समय था जब विश्व युद्ध की वजह से सिक्कों की ढलाई नहीं हो रही थी और कम सिक्के मार्केट में थे. इसलिए कलेक्शन करने वाले इस पीरियड के सिक्के लेने के लिए कई बार परेशान दिखाई देते हैं. इन सिक्कों की कीमत 1 लाख से लेकर कलेक्शन करने वाले के दाम दिए जाने तक पर निर्भर होती है. इनका कोई रेट निर्धारित नहीं होता.

इसके अलावा 1835 के विलियम 4 सिल्वर रुपये और रानी विक्टोरिया के शासनकाल के सिक्के डिमांड में हैं. गुप्त काल, मौर्य काल और मुगल सल्तनत के सोने या चांदी के ऐतिहासिक सिक्के हैं. इनकी ऐतिहासिक महत्ता के कारण कलेक्टर्स इन्हें पसंद करते हैं. भारत सरकार द्वारा किसी विशेष घटना, व्यक्ति जैसे जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या संस्था का सिक्का किसी याद में जारी किए गए, सीमित संख्या वाले सिक्के, 1950 और 1960 के दशक के कुछ खास डिजाइन वाले एक, दो, या तीन पैसे के सिक्के भी कलेक्टर्स की पसंद हैं. इसके अलावा कलेक्शन करने वालों पर ही निर्भर है कि वह किस तरह के सिक्के ज्यादा लेना चाहते हैं.

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