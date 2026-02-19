सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार, बस्ती में वर्दी पहनकर घूम रहा था
लालगंज सर्किल डीएसपी कुलदीप सिंह ने कहा, अभियुक्त अजय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 6:51 PM IST
बस्ती: यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले बर्खास्त सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया. बर्खास्त सिपाही अजय कुमार जायसवाल बस्ती पहुंचा था. नौकरी के नाम रुपये देने वालों से उसकी बहस होने लगी. इस बीच किसी ने उसका वीडियो शूट कर लिया और पुलिस में नौकरी के नाम पर शिकायत दर्ज कराई.
आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 6 मुकदमे: पुलिस ने जब ठकी के मामले की जांच शुरू की, तो पता चला कि वह गाजीपुर जनपद में यूपी पुलिस में नौकरी करता था. उसे बर्खास्त कर दिया गया था. इतना ही नहीं अब तक अलग-अलग मामलों के आरोपी के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं.
बस्ती में दो लोगों के साथ ठगी: गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल बर्खास्त होने क बाद भी पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता था और लोगों को नौकरी का झांसा देता था. वह खुद को NSSO (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस) का बड़ा अधिकारी बता थ और युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था. बस्ती के दो लोगों से उसने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की थी.
फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर देता था: आरोपी भोले बेरोजगारों से रुपये लेने के बाद उनको फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर थमा देता था. जब वह नए शिकार की तलाश में था, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. लालगंज डीएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि अभियुक्त अजय के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है कि इस 'ठगी के सिंडिकेट' में अजय के साथ और कौन-कौन से सफेदपोश लोग या साथी शामिल हैं.
