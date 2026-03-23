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कानपुर में MBBS में दाखिले के नाम पर 5 लाख की ठगी, पश्चिम बंगाल से दो आरोपी गिरफ्तार

कानपुर : एमबीबीएस दाखिले के नाम पर 5.75 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया है. जालसाजों ने खुद को मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बताकर एक छात्रा के पिता को झांसे में लिया और सीट दिलाने के बहाने लाखों रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित ने 27 फरवरी को इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले जयंत सरकार (26) और सौरव आईंच (22) के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने फर्जी नाम और फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर ठगी करने की बात स्वीकार की है. पुलिस अब इनके बैंक खातों और कॉल डिटेल्स के जरिए गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की तलाश कर रही है.

पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि आरोपियों ने बिहार के कटिहार स्थित एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का भरोसा दिया था. उन्होंने सीट अलॉटमेंट के नाम पर पहले 4 लाख ट्रांसफर कराए, जिसमें से 25,000 कथित कॉलेज के खाते में और 3.75 लाख एक ट्रस्ट के खाते में जमा करवाए गए. इसके बाद एडमिशन लेटर देने के बहाने पीड़ित को पटना बुलाकर 1.75 लाख अतिरिक्त वसूले गए.