सोना देने का झांसा देकर 2 लाख रुपये की ठगी, दो पुलिसकर्मी समेत 3 गिरफ्तार

अंबेडकरनगर: सोना देने झांसा देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई. इस मामले में पुलिस ने अपने ही विभाग के डायल 112 के दो सिपाहियों समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने दोनों पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, गोरखपुर के शिवम मिश्रा से इंटरनेट के जरिए राजेसुल्तानपुर के देवचंदपुर निवासी प्रमोद व वीरेंद्र से संपर्क हुआ. दोनों ने शिवम को 2 लाख रुपये में 50 ग्राम सोना देने का झांसा दिया. शिवम को दोनों आरोपियों ने रुपये लेकर देवरिया बाजार आने के लिए कहा. वह 13 जनवरी को देवरिया आया तो इस बीच तीसरे व्यक्ति की भी इसमें एंट्री हो गई. शिवम से फोन पर बातचीत में यह भी शामिल हो गया.

देवरिया में शिवम के पहुंचने पर दोनों आरोपियों प्रमोद व वीरेंद्र के साथ दो पुलिसकर्मी भी मिले. इस पर शिवम सशंकित हो गया. उसने फोन करने वाले तीसरे व्यक्ति से बात कर दो पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की बात कही. तीसरे आरोपी ने शिवम को आश्वस्त किया और कहा कि उन्हें दो लाख रुपये दे दो. इस पर शिवम ने पहले सोना देने की शर्त रखी. जिसके बाद तो वहां मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे सोना ठगी करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी.