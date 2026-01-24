ETV Bharat / state

सोना देने का झांसा देकर 2 लाख रुपये की ठगी, दो पुलिसकर्मी समेत 3 गिरफ्तार

एसपी ने गिरफ्तार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, फरार दो आरोपियों की तलाश.

अंबेडकरनगर में ठगी.
अंबेडकरनगर में ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबेडकरनगर: सोना देने झांसा देकर एक व्यक्ति से दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई. इस मामले में पुलिस ने अपने ही विभाग के डायल 112 के दो सिपाहियों समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने दोनों पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया है.

पुलिस के मुताबिक, गोरखपुर के शिवम मिश्रा से इंटरनेट के जरिए राजेसुल्तानपुर के देवचंदपुर निवासी प्रमोद व वीरेंद्र से संपर्क हुआ. दोनों ने शिवम को 2 लाख रुपये में 50 ग्राम सोना देने का झांसा दिया. शिवम को दोनों आरोपियों ने रुपये लेकर देवरिया बाजार आने के लिए कहा. वह 13 जनवरी को देवरिया आया तो इस बीच तीसरे व्यक्ति की भी इसमें एंट्री हो गई. शिवम से फोन पर बातचीत में यह भी शामिल हो गया.

देवरिया में शिवम के पहुंचने पर दोनों आरोपियों प्रमोद व वीरेंद्र के साथ दो पुलिसकर्मी भी मिले. इस पर शिवम सशंकित हो गया. उसने फोन करने वाले तीसरे व्यक्ति से बात कर दो पुलिसकर्मियों की मौजूदगी की बात कही. तीसरे आरोपी ने शिवम को आश्वस्त किया और कहा कि उन्हें दो लाख रुपये दे दो. इस पर शिवम ने पहले सोना देने की शर्त रखी. जिसके बाद तो वहां मौजूद दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे सोना ठगी करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी.

काफी बहसबाजी के बाद पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद प्रमोद व वीरेंद्र ने एक आभूषण रखने वाला छोटा बैग शिवम को थमाया और दो लाख की नकदी लेकर तुरंत रफूचक्कर हो गए. इधर, शिवम ने जब बैग खोला तो उसमें सोने की जगह कुछ कागज व नकली नोट मिले. यह देख ठगी का अहसास शिवम को हुआ. उसने राजेसुल्तानपुर थाने पहुंचकर प्रमोद, वीरेंद्र समेत दोनों पुलिसकर्मियों कर्मियों के विरुद्ध तहरीर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिसकर्मियों की पहचान राजेसुल्तानपुर क्षेत्र में ही तैनात डायल 112 टीम के सिपाही आदर्श यादव व अनिल यादव के रुप में हुई.

जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रमोद के साथ ही दोनों आरोपित पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया. शनिवार को गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया. थानाध्यक्ष अक्षय पटेल के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है. फरार दो अन्य को पकड़ने का प्रयास जारी है. जांच में अन्य लोगों की भी संलिप्तता सामने आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस को बड़ा झटका; पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा, जानिए कारण

TAGGED:

AMBEDKARNAGAR FRAUD TWO POLICEMEN
FRAUD TWO POLICEMEN ARRESTED
AMBEDKARNAGAR 2 LAKH RUPEES FRAUD
अंबेडकरनगर में ठगी
AMBEDKARNAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.