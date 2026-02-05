ETV Bharat / state

अंबेडकरनगर में बीमा के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी, 12 से ज्यादा परिवार को बनाया शिकार, मुकदमा दर्ज

आरोपी ने लोगों को बीमा के नाम पर लालच दिया. फर्जीवाड़े में बैंक कर्मी और बीमा एजेंट की भी मिलीभगत सामने आई है.

पीड़ितों ने पुलिस से की शिकायत.
पीड़ितों ने पुलिस से की शिकायत. (Photo Credit; Ambedkar nagar Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 4:58 PM IST

अंबेडकरनगर : टांडा नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की छज्जापुर शाखा में बीमा के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इसमें बैंक कर्मी और एक बीमा एजेंट की मिलीभगत सामने आई है. 12 से अधिक लोग ठगी का शिकार हुए हैं. पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.

गुरुवार को कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने बताया, एनटीपीसी टांडा से मुआवजा मिला था. इसकी जानकारी होने पर एजेंट उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद ने उनसे संपर्क किया और बीमा के नाम का लालच दिया. झांसे में आकर कई लोगों ने एफडी और बीमा पॉलिसी ले ली और लाखों रुपये जमा कराए.

एजेंट ने फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और बीमा पॉलिसी के दस्तावेज दिए थे. जब उन्होंने इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कराई, तो पता चला कि उनके नाम से कोई वैध एफडी अथवा बीमा पॉलिसी दर्ज ही नहीं है.

पीड़ितों ने बताया, ठगी का एहसास होने पर एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला. एजेंट न तो अपने घर पर है और न ही अपने कार्यालय में उपलब्ध है.

पीड़ित रामकिशोर ने बताया, एजेंट ने 15 चेक के माध्यम से आठ लाख रुपये लिए थे. कहा था कि हर महीने आठ हजार रुपये मिलेंगे. एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें एक रुपया भी नहीं मिला है. सुनीता से भी पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है.

टांडा कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद निवासी टांडा तथा अन्य जिसमें बैंक कर्मी भी शामिल हैं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है.

मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने कहा कि पीड़ितों से तहरीर लेकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की संपत्ति जब्त कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा.

