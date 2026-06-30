शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 13.50 लाख ठगे, फर्जी डिमैट में दिखाया सवा करोड़ का मुनाफा
साइबर ठगों ने एक करोड़ का मुनाफा लेने के लिए 35 लाख रुपए और जमा कराने को कहा, तब जाकर धोखाधड़ी का शक हुआ.
Published : June 30, 2026 at 1:28 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में शेयर बाजार, आईपीओ और अमेरिकी स्टॉक में निवेश के नाम पर 13.50 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए झांसे में लेकर फर्जी डिमैट प्लेटफॉर्म पर 1.10 करोड़ रुपए का काल्पनिक मुनाफा दिखाया. पीड़ित ने शंभूपुरा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन ठगी की राशि ज्यादा होने के कारण साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
साइबर थानाधिकारी मधु कंवर ने बताया कि सावा गांव निवासी रमेशचंद्र सुखवाल के साथ यह ठगी हुई. उसने रिपोर्ट में बताया कि अप्रैल 2026 में मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे थे, तभी उनकी नजर '405 Dalal Street Expert Forum' नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पड़ी. प्रार्थी को पता ही नहीं कि उसे ग्रुप में किसने जोड़ा. इस ग्रुप का एडमिन अनंत बापट और असिस्टेंट काव्या चतुर्वेदी थी, जिनके व्हाट्सएप नंबर विदेशी थे. ये लगातार अंग्रेजी में चैट कर आईपीओ, भारतीय-अमेरिकी स्टॉक में ट्रेडिंग से 30-50% रिटर्न का लालच दे रहे थे. सेबी रजिस्टर्ड बताकर डिमैट प्लेटफॉर्म का लिंक भेजा गया. इससे ठगों के झांसे में आकर रमेशचंद्र ने एसबीआई अकाउंट से 27 अप्रैल को 3.50 लाख, 30 अप्रैल को 3.50 लाख, 1 मई को 1 लाख, 4 मई को 1.50 लाख रुपए कंपनी के बताए अकाउंट में जमा कराए. इससे प्लेटफॉर्म पर मुनाफा 9 लाख रुपए दिखने लगा.
पढ़ें: बीकानेर में साइबर ठगों पर शिकंजा, 68 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर तीन आरोपी गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि 5 मई को 10 हजार रुपए विड्रॉल की रिक्वेस्ट पर 9,998 रुपए खाते में आए, जिससे प्रार्थी का भरोसा बढ़ गया. इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से 18 मई को 2 लाख और 20 मई को 2 लाख रुपए और जमा कराए. इस तरह प्रार्थी ने कुल 13 लाख 50 हजार रुपए निवेश किए. साइबर थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. रिपोर्ट में दिए गए नंबर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.
1.10 करोड़ का काल्पनिक मुनाफा दिखाया: रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने फर्जी प्लेटफॉर्म पर कुल डिमैट बैलेंस 20 लाख और फिर 1.10 करोड़ रुपए तक का मुनाफा दिखाया गया. 22 मई को 150 लॉट 'टीमटेक' कंपनी के आईपीओ अलॉट होना बताया. 44013 शेयर दिखाए और 55625 शेयर लॉक कर दिए. कहा गया कि 200% मुनाफा होगा और रकम 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी. प्रार्थी ने जब शेयर बुक करने की कोशिश की तो एरर आया. इस पर ठगों ने कहा कि बाकी 55625 शेयर अनलॉक करने के लिए 35 लाख 04 हजार 375 रुपए और जमा कराओ. शक होने पर ऑनलाइन जांच की तो साइबर फ्रॉड का पता चला. इस पर पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद उसने शंभूपुरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी. वह रिपोर्ट जांच के लिए साइबर थाने में आई.