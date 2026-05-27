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न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 60 लाख की ठगी, चंडीगढ़ में फर्जी इमिग्रेशन कंपनी का भंडाफोड़

चंडीगढ़ : शहर की पुलिस ने इमिग्रेशन फ्रॉड के एक बड़े मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये दोनों विदेश में नौकरी और वर्क परमिट दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये लेते थे और बाद में ऑफिस बंद कर फरार हो गए.

न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा : पुलिस के अनुसार सेक्टर-26 में चल रही एक इमिग्रेशन कंसलटेंसी के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थीं. लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे न्यूजीलैंड भेजने और वहां नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ली गई, लेकिन न तो वीजा लगा और न ही पैसे वापस किए गए. जांच के बाद पुलिस ने युवराज सावंती और हरनीत वालिया नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों द ट्रू कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से ऑफिस चला रहे थे.

न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 60 लाख की ठगी (ETV Bharat)

60 लाख रुपए की ठगी : शिकायतकर्ता अमित बाली ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि उनका वर्क परमिट जल्द लग जाएगा और विदेश में नौकरी भी मिल जाएगी. इसके लिए उनसे लगातार पैसे लिए गए. बाद में जब काम नहीं हुआ तो आरोपी दफ्तर बंद करके गायब हो गए. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में करीब 60 लाख रुपये की ठगी की बात सामने आई है. शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी इमिग्रेशन धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं.