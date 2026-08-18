ETV Bharat / state

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 50.70 लाख की ठगी, फर्जी एप में दिखाया भारी मुनाफा

पीड़िता ने फर्जी एप पर भारी मुनाफा देख अपने परिवार से भी भारी भरकम रकम निवेश करवा दी.

Cyber ​​Crime Police Station, Ajmer
साइबर अपराध थाना, अजमेर (ETV Bharat Ajme r)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 4:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: साइबर ठग नित नए तरीको से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. इस बार ठगों ने अजमेर में ऑनलाइन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक निवेश ऐप के जरिए ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. ऐसे दो मामलों में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें पहले मामले में एक दंपत्ति और उनके रिश्तेदारों को शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 50 लाख 70 हजार रुपए ठग लिए गए. वहीं दूसरे मामले में पुष्कर के बांसेली गांव के एक ग्रामीण के बैंक खाते से 7 लाख 80 हजार 866 रुपए निकल लिए गए. दोनों ही मामलों में साइबर थाना पुलिस अनुसंधान कर रही है.

साइबर थाने में सीओ शमशेर सिंह ने बताया कि वरुण सागर रोड स्थित भागचंद सोनी नगर में रहने वाली वर्णिका सिंघल की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. उनका आरोप है कि शेयर बाजार के एफ&ओ सेगमेंट में वह ट्रेडिंग किया करती थी. कुछ दिनों पहले उनके मोबाइल पर हार्दिक दोसी नाम के किसी व्यक्ति का वाट्सअप कॉल आया और कहा कि शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग की टिप्स के लिए उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जा रहा है.

ऐसे ठगा साइबर अपराधियों ने... (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: 12.09 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग ठगी का खुलासा, मुंबई से फर्जी फाइनेंस कंपनी की महिला निदेशक गिरफ्तार

व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा: यह दो व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें उसके मोबाइल नंबर को जोड़ दिया गया. इनमें वीआईपी इलाइट हिस्ट्री मेकर्स और इलाइट वीआईपी ग्रुप है. आरोपियों ने ग्रुप में बी आर नोवा नाम के एक एप को डाउनलोड करने के लिए कहा. इस ऐप के माध्यम से पहले छोटी रकम निवेश करवाई गई. मसलन पहले 80, 90 हजार और 1 लाख रुपए तक रकम स्थानांतरित की गई. खास बात यह है कि निवेश करने वालों को उसमें हमेशा मुनाफा ही नजर आता था. 15 जुलाई को ठगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक लाख 8 हजार रुपए विड्रोल करवाए. इससे पीड़िता को एप और ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी पर भरोसा हो गया.

पढ़ें: गेमिंग और निवेश के नाम पर साइबर फ्रॉड: एक करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार

पहले जमाया भरोसा फिर उड़ाई रकम: उन्होंने बताया कि ठगों ने पीड़िता के भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे और भी अधिक राशि निवेश करने के लिए कहा. इस पर पीड़िता ने साढ़े सात लाख रुपए 16 जुलाई को और 3 अगस्त को 12 लाख 51 हजार रुपए स्थानांतरित कर दिए. एप पर इस रकम पर भारी मुनाफा दिख रहा था. ऐसे में पीड़िता वर्णिका सिंघल ने अपने पति अर्जित सिंघल, जीजा नयन और बहन कृति गर्ग को भी एप के साथ जोड़ दिया.

पढ़ें: दौसा में साइबर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार, नामी कंपनी में निवेश के नाम पर करते थे वारदात

पति अर्चित सिंगला ने अलग-अलग तरीकों को करीब 18 लाख से अधिक रुपए स्थानांतरित किए. साथ ही जीजा और बहन ने भी निवेश के नाम पर रकम स्थानांतरित कर दी. जब एप रकम प्रभारी मुनाफा दिखने लगा, तब रकम विद ड्रॉ करने का प्रयास किया, तो ठगों ने और रकम स्थानांतरित करने के लिए कहा. ठगों की चाल पीड़िता को समझ आ गई और उसने कॉल 1940 पर फोन कर ठगी के बारे में बताया. साथ ही अजमेर साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई. सीओ शमशेर ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है.

ग्रामीण के बैंक खाते से उड़ाए 7.80 लाख: साइबर थाने में सीओ शमशेर ने बताया कि बांसेली गांव निवासी गोपाल राम तंवर के बैंक खाते से ठगों ने 7 लाख 80 हजार रुपए निकाल लिए. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि कचहरी रोड स्थित एक प्राइवेट बैंक में उसका बैंक खाता है. 14 अगस्त को उसके मोबाइल पर अचानक बैंक के लगातार मैसेज आने लगे जिसमें उसके बैंक खाते से रकम कट रही थी. मैसेज को देखकर पीड़ित तुरंत बैंक शाखा में पहुंचा और बैंक खाता फ्रिज करवाया. लेकिन जब तक ठग उसके खाते से 7 लाख 80 हजार 866 रुपए निकल चुके थे. पीड़ित ने 1940 पर कॉल कर उसके साथ हुई ठगी की जानकारी दी. साथ ही साइबर थाने में मुकदमा अज्ञात ठग के खिलाफ दर्ज करवाया है.

TAGGED:

अजमेर में साइबर ठगी
CYBER FRAUD IN NAME OF INVESTMENT
ONLINE SHARE TRADING FRAUD
HUGE PROFITS SHOWN IN FAKE APP
FRAUD IN THE NAME OF INVESTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.