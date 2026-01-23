ETV Bharat / state

इलाज के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार,नकदी समेत गहने बरामद, मास्टरमाइंड फरार

इलाज के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.आरोपियों ने नकदी समेत गहने पर हाथ साफ किया था.

cheated on the pretext of exorcism arrested
इलाज के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 23, 2026 at 6:25 PM IST

दुर्ग : भिलाई में अंधविश्वास पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के दो लोगों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी के 8 लाख रुपए सहित चार नग मोबाइल बरामद किया है.वहीं एक अन्य आरोपी की पुलिस पतासाजी में जुटी हुई है. दुर्ग के सिंधी कालोनी के रहने वाले प्रार्थी संजय अठवानी को आरोपियों ने पहले अपने झांसे में फसाया. इसके बाद 13 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए थे.

सीसीटीवी के जरिए पकड़ाए आरोपी

दुर्ग शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मां का इलाज करने के नाम पर ठगी की वारदात हुई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुटी है. पुलिस के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि आरोपी रायपुर की ओर फरार हुए हैं.

इलाज के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने आरोपियों को रायपुर के सरोना के एक मकान पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है उनके पास से ठगी के 8 लाख और 4 नग मोबाइल बरामद कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है- सुखनंदन राठौर, एएसपी,दुर्ग शहर

cheated on the pretext of exorcism arrested
झाड़ फूंक का झांसा देकर ठगी करने वाले अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे दिया था झांसा ?

संजय ने 21 जनवरी को छावनी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. संजय ने बताया कि 15 दिन पहले उसकी साइकिल दुकान पर दो लोग साइकिल देखने के बहाने पहुंचे थे. सामान्य बातचीत में उन्होंने अपना नाम राजू बताते हुए उसका मोबाइल नंबर ले लिया. इस बीच बातचीत के दौरान उन्हें जानकारी हुई की संजय की मां अक्सर बीमार रहती है. राजू ने दावा किया कि वह पूजा पाठ और देवी साधना के माध्यम से उसकी मां को बिल्कुल ठीक कर देगा. लेकिन इसके लिए उसे खर्चा करना पड़ेगा. शुरुआत में आरोपी राजू ने 16 जनवरी के दिन चढ़ावे के रूप में एक नारियल और 1100 रुपए लिए थे.

विश्वास में लेकर गहने और पैसे लिए

संजय ने बताया कि कुछ दिन बाद आरोपियों ने कहा कि विधिवत पूजा कराई जाएगी जिससे उनकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी. इसके लिए मां के पहने हुए सोने के कंगन और अलमारी में रखे 8 लाख 82 हजार रुपए रुपए नकदी घर के मंदिर में रखने की बात कही. फिर कुछ देर बाद उसे सोने के कंगन और 8 लाख 82 हजार की रकम को लेकर पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास बुलाया गया. आरोपियों ने कंगन और 8 लाख 82 हजार रुपए उन्हें सौंपकर घर चले जाने को कहा.संजय को आरोपियों ने एक घंटे बाद घर आकर पूजा करने की बात कही. लेकिन समय बीतने पर जब संजय ने फोन किया तो दोनों का मोबाइल नंबर बंद आया.इसके बाद ठगी का अहसास होने पर संजय ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी.

मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला. सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देने वाले तीन लोग कैद हुए. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों का पीछा करते हुए सरोना के एक मकान पर दबिश देकर बाबूलाल निवासी चित्रकूट और गीता राय निवासी हाथरस उत्तरप्रदेश को पकड़कर पूछताछ की. दोनों आरोपियों ने संजय के साथ ठगी करने की बात कबूली. वहीं मुख्य आरोपी शंकर पुलिस गिरफ्त से फरार है, जिसकी पतासाजी में की जा रही है.

संपादक की पसंद

