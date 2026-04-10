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आयकर छापेमारी का डर दिखाकर 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी, दो आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित ने प्लॉट बेचकर जुटाए थे रुपए, पुलिस ने 77.50 लाख रुपए किए बरामद.

90 लाख रुपए की धोखाधड़ी
90 लाख रुपए की धोखाधड़ी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 9:43 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी में आयकर छापेमारी का डर दिखाकर एक शख्स से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. उसने अपना प्लॉट बेचकर यह रकम जुटाई थी. इस वारदात को लेकर पुलिस ने आज शुक्रवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें वारदात को अंजाम देने वाला शातिर बदमाश और उसे सूचना देने वाला व्यक्ति भी शामिल है. पड़ताल में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुंबई, भोपाल और उदयपुर घूमने चला गया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 77.50 हजार रुपए बरामद कर लिए हैं. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बाबूलाल वर्मा और रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया है.

बहाना बनाकर ले गया रकम: उन्होंने बताया, 3 अप्रैल को परिवादी ने मुरलीपुरा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उसने बताया कि उसे अपना प्लॉट बेचने पर 17 मार्च को 90 लाख रुपए मिले थे. अगले दिन सुबह एक शख्स आया, जिसने इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी का डर दिखाया और रकम को सुरक्षित जगह छिपाने की बात कही. वह रुपए से भरे बैग के साथ उसे एक मकान पर ले गया और कहा, यह उसके भाई का घर है, जहां रुपए सुरक्षित रख सकते हैं. उसने रुपए एक पुराने फ्रीज में रख दिए. आरोपी ने खाना खाकर आने की बात कही. कुछ देर बाद जब वह वापस पहुंचा तो फ्रीज में रखा रुपए से भरा बैग गायब था.

मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील (ETV Bharat Jaipur)

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रोहित ने बाबूलाल को दी थी जानकारी: पड़ताल में सामने आया कि आरोपी बाबूलाल को परिवादी द्वारा प्लॉट बेचने और मोटी रकम मिलने की जानकारी रोहित वर्मा ने दी थी. इसके बाद बाबूलाल ने साजिश रचकर इस वारदात को अंजाम दिया. जांच में सामने आया कि वारदात के बाद बाबूलाल मुंबई, भोपाल और उदयपुर घूमने चला गया. पुलिस ने घटना के रूट के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपी बाबूलाल की पहचान की. जांच में सामने आया कि बाबूलाल को रोहित वर्मा ने परिवादी के बारे में पूरी जानकारी दी थी.

वारदात की रकम से चुकाया बैंक का लोन: मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रकम बरामद करने की कवायद शुरू की. पुलिस ने 52 लाख रुपए की रकम बाबूलाल के कब्जे से बरामद की है. जबकि 50 हजार रुपए रोहित के कब्जे से मिले हैं. वारदात के बाद बाबूलाल ने एक बैंक से लिया करीब 25 लाख रुपए का लोन भी चुकाया. यह रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है. बाकि रकम की बरामदगी को लेकर पुलिस प्रयास कर रही है. आरोपी बाबूलाल चूरू का रहने वाला है. अभी जयपुर में हरमाड़ा इलाके में लोहामंडी में किराए के मकान में रहता है, जबकि रोहित मूलतः नेपाल का रहने वाला है. वह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है.

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