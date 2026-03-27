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अहमदाबाद की कंपनी के नाम पर 25 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने राशि करवाई रिफंड

चूरू में सस्ते स्टील के लालच में 25 लाख की ठगी. साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को पूरी राशि रिफंड करवाई.

Fraud In Churu
साइबर पुलिस थाना (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 8:36 PM IST

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चूरू: सस्ते स्टील के लालच ने एक व्यापारी और उसके दोस्त को 25 लाख रुपए से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया. सहजूसर निवासी जगदीश प्रसाद ने अपने दोस्त ओमप्रकाश के कहने पर अहमदाबाद की एक कंपनी से कम दाम पर स्टील मंगवाने का ऑर्डर दिया और 2 मार्च को कंपनी के बैंक खाते में 25 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए. कंपनी ने न तो स्टील भेजा और न ही फोन उठाया, जिससे ठगी का पता चला. साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि वापस करवा दी.

साइबर थाने के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सहजूसर निवासी जगदीश प्रसाद ने परिवाद दिया कि उसके दोस्त ओमप्रकाश ने बताया कि एक स्टील के व्यापारी का खुदरा का काम है. अहमदाबाद की सेलविस एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टील कम रेट में मिल रहा है. पीड़ित परिवादी ने बताया कि स्टील के कम रेट के लालच में आकर उन्होंने स्टील मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया और कंपनी द्वारा बताए गए सेलविस एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2 मार्च 2026 को 25 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए भेज दिए.

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साइबर थाने में दर्ज परिवाद में पीड़ित ने बताया कि उक्त कंपनी ने स्टील ऑर्डर के अनुसार भेजने से इनकार कर दिया और फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया, तो उन्हें अपने साथ साइबर फ्रॉड होने का एहसास हुआ और वह तुरंत साइबर पुलिस थाने पहुंचकर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई.

एएसआई सिंह और साइबर पुलिस टीम ने तकनीक का सहारा लेते हुए की. एएसआई वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में बनी टीम में हेड कांस्टेबल रमाकांत और कांस्टेबल कैलाश ने स्थानांतरित राशि को ट्रेस कर त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवादी को फ्रॉड हुई 25 लाख रुपए की संपूर्ण राशि रिफंड करवाई. साइबर पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं.

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चूरू के व्यापारी से ठगी
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