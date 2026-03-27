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अहमदाबाद की कंपनी के नाम पर 25 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने राशि करवाई रिफंड

चूरू: सस्ते स्टील के लालच ने एक व्यापारी और उसके दोस्त को 25 लाख रुपए से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया. सहजूसर निवासी जगदीश प्रसाद ने अपने दोस्त ओमप्रकाश के कहने पर अहमदाबाद की एक कंपनी से कम दाम पर स्टील मंगवाने का ऑर्डर दिया और 2 मार्च को कंपनी के बैंक खाते में 25 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर कर दिए. कंपनी ने न तो स्टील भेजा और न ही फोन उठाया, जिससे ठगी का पता चला. साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि वापस करवा दी.

साइबर थाने के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सहजूसर निवासी जगदीश प्रसाद ने परिवाद दिया कि उसके दोस्त ओमप्रकाश ने बताया कि एक स्टील के व्यापारी का खुदरा का काम है. अहमदाबाद की सेलविस एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टील कम रेट में मिल रहा है. पीड़ित परिवादी ने बताया कि स्टील के कम रेट के लालच में आकर उन्होंने स्टील मंगवाने के लिए ऑर्डर दे दिया और कंपनी द्वारा बताए गए सेलविस एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2 मार्च 2026 को 25 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए भेज दिए.

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