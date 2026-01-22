ETV Bharat / state

नजर हटी, दुर्घटना घटी: अंधविश्वास के चक्कर में दुकान ने गंवाए 13 लाख 82 हजार

मां के इलाज के लिए दुकानदार ने फर्जी साधु को बुलाया, ठग गहने और नकदी लेकर मौके से रफूचक्कर हो गया. घरवाले देखते रह गए.

अंधविश्वास के चक्कर में दुकान ने गंवाए 13 लाख 82 हजार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 4:54 PM IST

दुर्ग: अंधविश्वास का जाल ऐसा जाल है, जिसमें फंसकर इंसान अपना चैन और सुकून दोनों खो देता है. कई बार तो अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर लोग अपना लाखों का नुकसान भी कर बैठते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है छावनी थाना इलाके में, यहां अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर दुकानदार ने अपने जीवनभर की कमाई गांव दी. ठग ने बड़े ही आराम से दुकानदार के माल पर हाथ साफ कर दिया. दुकानदार को जबतक अपने ठगे या कहें लुटे जाने का पता चलता, तबतक ठग नकदी और गहने लेकर मौके से नौ दो ग्याहर हो चुका था. पीड़ित अब थाने के चक्कर काट रहा है ताकि उसका पैसा और ज्वेलरी दोनों वापस मिल जाएं.

अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर गंवाए 13 लाख 82 हजार

दरअसल फरियादी संजय अठावनी जो दुर्ग के सदानी नगर सिंधी कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनकी स्टेशन रोड दुर्ग, धमधा नाका में सायकल स्टोर है. सायकल स्टोर से अच्छा खासा आय परिवार को हो जाता है. करीब 15 दिन पहले दो अंजान लोग उनकी दुकान पर पहुंचे. दोनों लोगों ने सायकल लेने के बहाने उनसे बातचीत शुरू की. बातचीत के दौरान दोनों लोगों ने दुकानदार संजय अठावनी का मोबाइल नंबर ले लिया. नंबर लेने वाले ने कहा कि उसका नाम राजू है, और वह उनके संपर्क में आगे भी रहेगा.

अंधविश्वास के चक्कर में दुकान ने गंवाए 13 लाख 82 हजार (ETV Bharat)

पूजा के नाम पर नकदी और गहने लेकर ठग हुए फरार

2 से 3 दिन के बाद नंबर लेने वाले शख्स ने सायकल दुकानदार संजय अठावनी को फोन किया. फोन पर आरोपी ने कहा कि आपकी मां की तबीयत खराब रहती है, इस बात की मुझे जानकारी हुई. मैं पूजा पाठ के जरिए उनकी तबीयत को ठीक कर सकता हूं. दुकानदार की मां की तबीयत हमेशा खराब रहती है, ये सोचकर दुकानदार ने पूजा पाठ के जरिए इलाज कराने की बात सोची.

छावनी पुलिस थाने में दर्ज हुई शिकायत

16 जनवरी 2026 को आरोपी ने प्रार्थी को पावर हाउस फल मार्केट के पास इलाज के नाम पर बुलाया. वहां एक महिला के साथ मिलकर देवी पूजा के नाम पर नारियल और 1100 रुपये दुकानदार से लिए. इसके बाद आरोपियों ने दावा किया कि मां को पूरी तरह ठीक करने के लिए घर के मंदिर में मां के पहने हुए सोने के आभूषण और चार लाख रुपये रखने होंगे. अगर वो ऐसा करते हैं तो इलाज सफल होगा, तबीयत में भी सुधार होगी. 20 जनवरी को रेलवे स्टेशन पावर हाउस भिलाई के पास प्रार्थी से चार सोने के कंगन (करीब 60 ग्राम, अनुमानित कीमत 5 लाख) और 8,82,300 नकद ले लिए गए. आरोपी शाम को घर आकर पूजा करने की बात कहकर फरार हो गए.

आरोपी दुकानदार को जब अपने ठगे जाने का अहसास हुआ तब उसने ठगों को फोन लगाया, लेकिन फोन नंबर बंद मिला. छावनी पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित दुकानदार से कुल 13,82,300 रुपये की ठगी की है.

