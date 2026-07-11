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कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाला फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अपील की है कि केवल प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ऑनलाइन या फोन पर मिलने वाले लोन के झांसे में न आएं.

नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश
नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 7:32 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेज वन पुलिस ने ऑपरेशन साइबर ब्रज के तहत कार्रवाई करते हुए कम ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का शनिवार को भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह से जुड़े पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, छह चेक बुक, एक पासबुक, 160 कॉलिंग डाटा शीट, 11 रजिस्टर, एक बिलिंग बुक और एक इंटरनेट राउटर बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपियों से बरामद मोबाइल नंबरों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में दस से अधिक शिकायतें दर्ज हैं.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि डीसीपी साइबर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना फेज-1 पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर एक क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है. यहां लोन की आवश्यकता रखने वाले लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का लालच दिया जाता है. इसके बाद प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रकम जमा कराई जाती है और पैसे मिलने के बाद पीड़ितों को न तो लोन मिलता है और न ही उनकी रकम वापस की जाती है.

कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारकर कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सेक्टर-27 निवासी पवन कुमार, हरौला निवासी मोहित, सेक्टर-66 स्थित पीजी में रहने वाले हर्ष शर्मा, सेक्टर-135 निवासी स्वाति तथा सेक्टर-26 निवासी प्रीति के रूप में हुई है. इनमें अधिकांश आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं और नोएडा में रहकर इस फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे.

मनीषा सिंह --- एडिसीपी नोएडा (ETV Bharat)

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे इंटरनेट और अन्य माध्यमों से लोन लेने के इच्छुक लोगों का डाटा जुटाते थे. इसके बाद कॉल कर स्वयं को प्रतिष्ठित फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कम ब्याज पर तुरंत लोन स्वीकृत कराने का भरोसा देते थे. विश्वास जीतने के बाद पीड़ितों से प्रोसेसिंग फीस जमा कराई जाती थी. कई मामलों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी और बैंक संबंधी अन्य जानकारी भी हासिल की जाती थी. फीस मिलने के बाद आरोपियों द्वारा मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाते थे और पीड़ितों से संपर्क समाप्त कर दिया जाता था.

250 से अधिक लोगों को बनाया शिकार

एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है. बरामद मोबाइल नंबरों के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर विभिन्न राज्यों से दस से अधिक शिकायतें दर्ज मिली हैं. पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, लेनदेन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि ठगी की कुल रकम और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके. आरोपियों के खिलाफ थाना फेज-1 में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

बरामद मोबाइल की होगी जांच

पुलिस का कहना है कि बरामद लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी. जांच के आधार पर इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि केवल प्रोसेसिंग फीस जमा कराने के आधार पर किसी भी ऑनलाइन या फोन पर मिलने वाले लोन के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध कॉल या साइबर ठगी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर दें.

ज्यादातर आरोपी स्नातक पास

पुलिस जांच में सामने आया कि फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े अधिकांश आरोपी स्नातक तक पढ़े-लिखे हैं. अच्छी शिक्षा होने के बावजूद उन्होंने रोजगार का सही रास्ता चुनने के बजाय साइबर ठगी का नेटवर्क खड़ा कर लिया. आरोपियों ने अपनी पढ़ाई और बेहतर संवाद क्षमता का इस्तेमाल लोगों का विश्वास जीतने में किया. यही वजह रही कि आरोपी खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर आसानी से लोगों को झांसे में ले लेते थे. अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड तो नहीं है.

40 हजार रुपये महीने के किराए पर लिया था ठिकाना:

गिरोह का निशाना केवल नोएडा या एनसीआर के लोग नहीं थे. आरोपी देश के अलग-अलग राज्यों में लोन की तलाश कर रहे लोगों को फोन करते थे. इंटरनेट और अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर जुटाकर कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा दिया जाता था. पुलिस के अनुसार बरामद मोबाइल नंबरों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर विभिन्न राज्यों से दस से अधिक शिकायतें दर्ज मिली हैं. इससे आशंका है कि गिरोह ने उत्तर प्रदेश के अलावा कई सुदूर राज्यों के लोगों से भी लाखों रुपये की ठगी की है.

साइबर ठगों ने अपने फर्जी कॉल सेंटर के संचालन के लिए नोएडा में करीब 40 हजार रुपये प्रतिमाह किराए पर जगह ली थी. बाहर से देखने पर यह सामान्य कार्यालय जैसा दिखाई देता था, जिससे किसी को संदेह न हो. अंदर लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन, कॉलिंग डाटा और अन्य उपकरणों की मदद से पूरे दिन लोगों को कॉल की जाती थी. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि मकान मालिक को यहां चल रही अवैध गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं तथा किरायानामा और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.


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