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फ्री स्टॉक एनालिसिस और गारंटीड रिटर्न का झांसा दे फंसा रहे साइबर ठग, नामी कंपनियों के नाम पर चल रहे फर्जी ग्रुप्स

जयपुर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजिंग ग्रुप में फ्री स्टॉक एनालिसिस और गारंटीड रिटर्न का मैसेज मिलने पर खुश होने के बजाए आपको सावधान होने की जरूरत है. नामी कंपनियों के नाम और लोगो के जरिए साइबर ठग धोखे का जाल बुन रहे हैं, जिसे लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने आमजन को आगाह किया है.

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने Paytm Money और Nuvama AMC के नाम पर संचालित फर्जी वाट्सएप ग्रुप और निवेश धोखाधड़ी को लेकर आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर आकर्षक निवेश योजनाओं का लालच देकर लोगों को फर्जी वाट्सएप ग्रुप और नकली निवेश प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं. इसके जरिए उनसे बड़ी रकम हो रही है.

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प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर जीतते हैं भरोसा: एडीजी, साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्री स्टॉक एनालिसिस, स्पेशल इन्वेस्टमेंट ऑफर या गारंटीड रिटर्न जैसे आकर्षक विज्ञापन चलाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. इन विज्ञापनों में Paytm Money और Nuvama AMC जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियों के नाम और लोगो का दुरुपयोग किया जाता है ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके.

ऐसे देते हैं धोखाधड़ी को अंजाम: विज्ञापन पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ता को एक संदिग्ध वेबसाइट पर भेजा जाता है, जहां 'अप्लाई टू ज्वाइन' या 'जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप' का विकल्प दिया जाता है. इसके बाद पीड़ित को फर्जी वाट्सएप ग्रुप में जोड़कर कंपनी के अधिकारी बनकर निवेश की सलाह दी जाती है और अधिक मुनाफे या गारंटीड रिटर्न का झांसा दिया जाता है. साइबर अपराधी पीड़ित से फर्जी मोबाइल एप डाउनलोड करवाते हैं या नकली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसी दिखाई देती है, फिर निवेश के नाम पर विभिन्न म्यूल बैंक खातों में जल्द से जल्द राशि जमा कराने के लिए दबाव बनाया जाता है.