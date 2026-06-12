कानपुर में 13 फर्जी कंपनियां बनाकर हेराफेरी का खुलासा; 323 करोड़ रुपये का मिला ट्रांजेक्शन, एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि अब तक 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 7:51 PM IST
कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने बोगस कंपनियां बनाकर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लगाने वाले गिरोह के आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है. सर्विलांस टीम और थाना चकेरी पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है. आरोपी को चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर से उस समय हिरासत में लिया गया, जब पुलिस टीम क्षेत्र में जांच कर रही थी.
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी संजीव दीक्षित ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर कुल 13 फर्जी कंपनियां तैयार की थीं. इन फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के जरिए करीब 323 करोड़ का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किया गया था.
पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिटर्न में भारी हेरफेर करते हुए सरकार को मिलने वाले टैक्स को जमा नहीं कराया और अवैध रूप से वित्तीय मुनाफा कमाया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी द्वारा बनाई गई सभी 13 बोगस फर्में वर्तमान में बंद हो चुकी हैं.
फर्जी फर्म बनाकर लोगों से धोखाधड़ी एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के शातिर अभियुक्त संजीव दीक्षित को पूर्वी जोन की सर्विलांस व थाना चकेरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) June 12, 2026
• अभियुक्त के विरुद्ध थाना चकेरी एवं थाना नवाबगंज में… pic.twitter.com/iylmQc0iYQ
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी संजीव दीक्षित का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं. आरोपी के खिलाफ थाना चकेरी और थाना अनवरगंज में धोखाधड़ी, कूटरचना, रंगदारी और डराने-धमकाने जैसी गंभीर धाराओं में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं. इस पूरे नेटवर्क में शामिल 10 आरोपियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से 5 लोग सीधे तौर पर स्क्रैप कारोबार से जुड़े हुए हैं.
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह सिंडिकेट आर्थिक रूप से कमजोर और कम पढ़े-लिखे लोगों को अपना निशाना बनाता था. इन लोगों को मुद्रा लोन, बेरोजगारी भत्ता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लिए जाते थे. उन्हीं असली दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्में खोलकर उनका जीएसटी पंजीकरण कराया जाता था और फिर उनके खातों से भारी कैश ट्रांजैक्शन किया जाता था. पुलिस अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.
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