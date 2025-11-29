कंपनी में हिस्सेदारी के नाम पर लक्सर में लाखों की ठगी, मुकदमा दर्ज
लक्सर पुलिस ने पीड़ित की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2025 at 12:35 PM IST
लक्सर: विकास भवन हरिद्वार में हुई एक मुलाकात ने ग्रामीण को 17 लाख रुपये के भारी छल में झोंक दिया. हिरनाखेड़ी निवासी प्रीतम सिंह ने लक्सर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मुण्डाखेड़ा कला निवासी मछला पत्नी पप्पू सिंह व उसके परिजनों ने बॉम्बे कंपनी की ओर से जमीन खरीदने का झांसा देकर उससे रुपये ठग लिए.
प्रीतम के अनुसार मछला ने पहले विकास भवन में बातचीत के दौरान उसका मोबाइल नंबर लिया. कुछ दिन बाद फोन कर बताया कि उसकी जान–पहचान एक बॉम्बे स्थित कंपनी से है. इस कंपनी को 80 बीघा जमीन की जरूरत है. कंपनी का ‘ऑनर’ बनाने और सौदा पक्का कराने के नाम पर उसे अपने गांव में जमीन दिखाने को कहा गया.
आरोप है कि इसके बाद मछला, टीटू पुत्र पप्पू सिंह, नन्नू उर्फ शुभम पुत्र पप्पू सिंह समेत अन्य लोगों ने तीन बार में उससे कुल 17 लाख रुपये नकद ले लिये. पीड़ित ने बताया उसने यह रकम 10 लाख राकेश पुत्र छतर सिंह तथा 7 लाख वीरेंद्र पुत्र पहल सिंह से उधार लेकर दी थी. पीड़ित ने यह भी बताया कि मछला ने उससे 100 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाए. आधार कार्ड भी ले लिया. इसके बाद उसे ऋषिकेश और हल्द्वानी ले जाकर मनीष ओबराय, कंपनी जीएम सतीश गौतम और आयुष कुमार नाम के व्यक्तियों से मिलवाया. इन सभी पर गिरोह बनाकर ठगी करने का आरोप लगाया गया है.
पैसे वापस मांगने पर उसे (पीड़ित को) धमकाया गया. कहा गया दोबारा रुपये मांगने आया तो जान से मरवा देंगे. झूठे मुकदमे में फंसा देंगे. रुपये न मिलने और लगातार डर के माहौल के चलते वह तनाव में है.
इस मामले में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक लोकपाल परमार ने बताया पीड़ित प्रीतम की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. आरोप गंभीर हैं. मामले में शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका खंगाली जा रही है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
