“लखनऊ में नौकरी पक्की”! सरकारी शिक्षक से 2 लाख ठगे, जानें पूरा मामला

दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाने में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जहां नौकरी लगाने के नाम पर एक सरकारी शिक्षक से करीब 2 लाख रुपए हड़प लिए गए. पीड़ित शिक्षक मुरारी शर्मा (55) पुत्र कल्याण सहाय, निवासी चांदेरा ने पाडली निवासी आरोपी विजय मीना के खिलाफ इस्तगासे के माध्यम से मामला दर्ज कराया है. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच एएसआई शीशराम आर्य को सौंपी गई है. कार्रवाई में जुटी बालाजी थाना पुलिस : शिकायत मिलने के बाद मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी गौरव प्रधान का कहना है कि शिक्षक द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. प्राथमिक साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी. इसे भी पढ़ें: जागते रहोः आयकर रिफंड के नाम पर साइबर ठगी, SMS और E-mail पर रिफंड का मैसेज आए तो रहें सावधान पीड़ित शिक्षक मुरारी शर्मा के मुताबिक, करीब दो वर्ष पहले वह दौसा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरोपी विजय मीना से मिला था. वहीं परिचय के बाद विजय ने दावा किया कि वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट में चपरासी की सरकारी नौकरी लगवा सकता है. उसकी बातों पर विश्वास करते हुए शिक्षक ने अपने बेटे शोभित और साले के बेटे अजय पुत्र अवधेश निवासी नांगल बैरसी को नौकरी लगवाने का प्रयास शुरू किया.