“लखनऊ में नौकरी पक्की”! सरकारी शिक्षक से 2 लाख ठगे, जानें पूरा मामला

शिक्षक द्वारा आरोपी से रुपए मांगने पर छुआछूत के मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है.

बालाजी थाना
बालाजी थाना (फोटो ईटीवी भारत दौसा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read
दौसा : जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाने में एक चौंकाने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जहां नौकरी लगाने के नाम पर एक सरकारी शिक्षक से करीब 2 लाख रुपए हड़प लिए गए. पीड़ित शिक्षक मुरारी शर्मा (55) पुत्र कल्याण सहाय, निवासी चांदेरा ने पाडली निवासी आरोपी विजय मीना के खिलाफ इस्तगासे के माध्यम से मामला दर्ज कराया है. शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच एएसआई शीशराम आर्य को सौंपी गई है.

कार्रवाई में जुटी बालाजी थाना पुलिस : शिकायत मिलने के बाद मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी गौरव प्रधान का कहना है कि शिक्षक द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. प्राथमिक साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी.

पीड़ित शिक्षक मुरारी शर्मा के मुताबिक, करीब दो वर्ष पहले वह दौसा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आरोपी विजय मीना से मिला था. वहीं परिचय के बाद विजय ने दावा किया कि वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट में चपरासी की सरकारी नौकरी लगवा सकता है. उसकी बातों पर विश्वास करते हुए शिक्षक ने अपने बेटे शोभित और साले के बेटे अजय पुत्र अवधेश निवासी नांगल बैरसी को नौकरी लगवाने का प्रयास शुरू किया.

नौकरी लगवाने के नाम पर कुल 2 लाख हड़पे : आरोपी ने शिक्षक को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नौकरी पक्की है, लेकिन प्रक्रिया के लिए 50 हजार रुपए पहले देने होंगे, एक लाख रुपए ज्वाइनिंग लेटर मिलने पर और बाकी राशि पहली तनख्वाह आने के बाद ली जाएगी. ऐसे सोचे-समझे जाल में फंसकर शिक्षक ने रुपये टुकड़ों में देकर कुल 2 लाख रुपए आरोपी को सौंप दिए.

मथुरा ले जाकर दिलवाई फर्जी परिक्षा : धीरे-धीरे धोखाधड़ी का जाल और गहराता गया. आरोपी विजय ने दोनों युवकों को फर्जी आवेदन पत्र भरवाए और नौकरी प्रक्रिया का भरोसा दिलाने के लिए उन्हें मथुरा भी ले गया. वहां नकली कॉल लेटर बनवाकर उनको कथित एलडीसी परीक्षा दिलवाई, ताकि सब कुछ असली लगे और उसके दावे पर शक न हो.

रुपए मांगने पर छुआछूत के मामले में फंसाने की धमकी : काफी समय तक बुनियादी औपचारिकताओं के नाम पर घुमाने के बाद शिक्षक को शक हुआ. जब उन्होंने बात आगे बढ़ाई तो धोखाधड़ी की परतें खुलने लगी. पीड़ित के अनुसार, आरोपी कई दिनों तक पैसे लौटाने की बात कहकर टालता रहा और अब तो उल्टा छुआछूत का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी भी देने लगा है, जिससे पीड़ित परिवार में भय का माहौल है.

