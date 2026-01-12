ETV Bharat / state

विदेश ट्रिप के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी हवाई टिकट भेजने का आरोप, मुकदमा दर्ज

रामनगर: कोतवाली रामनगर क्षेत्र में विदेश ट्रिप की व्यवस्था कराने के नाम पर 11 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित ने कुछ लोगों पर फर्जी हवाई टिकट भेजकर धोखाधड़ी करने, रकम हड़पने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है. पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि एलआईसी रोड, पैठ पड़ाव रामनगर निवासी हर्षिता जोशी और उनके पति हेमचंद जोशी, जो एक ट्रैवल कंपनी के संचालक हैं, उन्होंने कोतवाली में शिकायत दी है,कि उन्होंने अपने कुछ पर्यटकों के लिए 50 लोगों की थाईलैंड की टिकट कुछ लोगों से बुक कराई थी, उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 में रामजी अरोड़ा नाम के एक व्यक्ति ने उनकी कंपनी से संपर्क किया और लगभग 50 लोगों को थाईलैंड के फुकेट शहर घुमाने की बात कही.

इस यात्रा के लिए हवाई टिकट और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर कंपनी संचालकों ने एक अन्य ट्रैवल कंपनी से जुड़े बताए जा रहे केतन चौधरी से संपर्क किया, केतन चौधरी ने उन्हें योगेश शर्मा से मिलवाया और भरोसा दिलाया कि 50 लोगों के टिकट सही दाम पर कन्फर्म करा दिए जाएंगे.