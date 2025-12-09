ETV Bharat / state

शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी: अलग-अलग खाते में लिए 47 लाख रूपये, पढ़ें पूरा मामला

शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

साइबर क्राइम थाना
साइबर क्राइम थाना (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर : जिले के साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केटिंग कंपनी में पैसा लगाकर दोगुना मुनाफा दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी लोगों से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे डलवा कर धोखाधड़ी करता था. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि परिवादी सरजीत सिंह ने अलवर साइबर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा पार्शवनाथ शेयर मार्केट का ब्रोकर बनकर मार्केटिंग में रुपये लगाकर रूपये दोगुना करने का लालच देकर आरोपी ने परिवादी से अलग अलग बैंक खातों में करीब 47 लाख 93 हजार रुपये ट्रांसफर कराकर धोखाधड़ी की गई है. उन्होंने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया है. इसके लिए टीम का गठन किया गया, जिसने प्रकरण में धोखाधडी में प्रयुक्त बैंक खाता धारक प्रभात शर्मा उर्फ शिवम पुत्र भगत सिंह शर्मा (27) साल निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया. एडिशनल एसपी कांबले ने बताया कि आरोपी प्रभात के दो अलग अलग बैंक खाती में धोखाधड़ी की राशि 2 लाख 60 हजार रुपये प्राप्त हुए. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा है.

इसे भी पढ़ें: 30 करोड़ की ठगी: विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर लेकर पहुंची पुलिस,आज कोर्ट में पेशी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि आरोपी प्रभात शर्मा अपने साथियों के साथ अलग-अलग नाम से शेयर मार्केटिंग कम्पनी के नाम से अलग-अलग ऑफिस बनाकर लोगों से वीडियो कॉल के जरिए सम्पर्क कर उन्हें शेयर मार्केटिंग कम्पनी में रुपये निवेश करने के नाम पर रुपये इनवेस्ट दोगुने रुपये करने का लालच देकर अलग-अलग लोगों के नाम से खुलवाये बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करवा लेते हैं. इसके बाद ग्राहको को शुरु में कंपनी में लगाई गई राशि में से कुछ प्रोफिट देकर उन्हें और अधिक रुपये लगाकर प्रोफिट देने का लालच देते हैं. जब ग्राहक और आरोपियों को ज्यादा राशि देते तो आरोपी बाद में ग्राहकों से सम्पर्क बंद कर देते. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी व इसके साथी ग्राहको की मूल राशि व प्रॉफिट राशि नहीं लौटाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही आरोपी प्रभात के अन्य साथियों को गिरफ्तार करेगी.

TAGGED:

FRAUD
SHARE MARKETING COMPANY
दोगुना रिफंड दिलाने के नाम पर ठगी
POLICE ARRESTED THE FRAUDSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.