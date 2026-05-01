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कानपुर में डी-फार्मा डिग्री के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी सर्टिफिकेट देकर लाखों ठगे

जालसाजी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज.

कानपुर में ठगी.
कानपुर में ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:53 PM IST

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कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र में शिक्षा के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके बेटे का डी-फार्मा कोर्स कराने का झांसा देकर पांच लाख रुपये हड़प लिए गए. जालसाजों ने न केवल मोटी रकम वसूली, बल्कि पीड़िता को फर्जी डिग्री भी थमा दी. पुलिस ने इस मामले में जालसाजी और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

ठगी का शिकार हुई शिवनगर मसवानपुर निवासी सरिता मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उनके घर में किराये पर रहने वाले सुकांत उर्फ कुन्ना ने खुद को ओडिशा के अपराध अनुसंधान विभाग में तैनात बताकर उनका विश्वास जीता था. सुकांत ने दावा किया था कि वह उनके बेटे सचिन मिश्रा का डी-फार्मा में दाखिला करा देगा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी तत्काल नौकरी लग जाएगी. इस झांसे में आकर सरिता ने दो किस्तों में राशि का भुगतान कर दिया.

धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने सरिता को एक सर्टिफिकेट सौंपा. संदेह होने पर जब सरिता ने उस सर्टिफिकेट की जांच साइबर कैफे में कराई, तो पता चला कि वह पूरी तरह से फर्जी था. जब पीड़िता ने सुकांत से इस बारे में शिकायत की तो उसने अपने साथी गजेंद्र सिंह का हवाला देते हुए डिग्री को असली बताया. बाद में बातचीत करना भी बंद कर दिया. पीड़िता का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर सुकांत, गजेंद्र और शैलेंद्र कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी.

इस पूरे मामले पर रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर सुकांत, गजेंद्र और शैलेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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