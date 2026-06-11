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कैंसर इलाज के नाम पर 80 हजार की ठगी, जनसेवा केंद्र संचालक का खाता फ्रीज

लक्सर: कैंसर पीड़ित पिता के इलाज का हवाला देकर एक युवक ने जनसेवा केंद्र संचालक से 80 हजार रुपये नकद लेकर कथित रूप से ठगी कर ली. मामले का खुलासा तब हुआ जब संचालक का बैंक खाता फ्रीज हो गया. पीड़ित ने कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ग्राम दाबकी कला निवासी सुशील कुमार पुत्र रघुवीर बालावाली तिराहे पर रानीमां जन सेवा केंद्र संचालित करते हैं. सुशील कुमार के अनुसार 31 मई 2026 की शाम करीब 7:45 बजे एक युवक उनकी दुकान पर पहुंचा. युवक ने भावुक कहानी सुनाते हुए बताया उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं. इलाज के लिए तत्काल 80 से 90 हजार रुपये नकद की आवश्यकता है.

आरोप है कि युवक ने कहा कि उसका भाई उसके खाते में रुपये ट्रांसफर करेगा. कुछ देर बाद सुशील कुमार के खाते में 80 हजार रुपये प्राप्त हुए. जिसके बाद उन्होंने युवक को 80 हजार रुपये नकद दे दिए. बाद में सुशील कुमार को जानकारी मिली कि उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है.

उन्हें आशंका है कि युवक ने धोखाधड़ी करते हुए किसी संदिग्ध लेन-देन के माध्यम से उनके खाते का इस्तेमाल किया और नकदी लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने बताया आरोपी की पूरी गतिविधि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद है। युवक ने बातचीत के दौरान दो मोबाइल नंबर भी दिए थे. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्य सौंप दिए गए हैं. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है.