बैंक लोन सेटलमेंट करवाने के नाम पर फ्रॉड, पीड़ित के ₹1.15 लाख ले उड़ा ठग
बिलासपुर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 8:56 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति से बैंक लोन सेटलमेंट करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. मामला बिलासपुर जिले के थाना तलाई क्षेत्र का है. जहां एक शख्स को ठग ने बैंक ऋण का वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) करवाने का झांसा देकर ₹1.15 लाख ऐंठ लिए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी'.
तलाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तहसील झंडूता के गांव कुलज्यार निवासी तेज नाथ उर्फ तेज पाल शर्मा ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उर्वी थापा नाम के एक व्यक्ति जो पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में रहता था और मूल रूप से उत्तराखंड के ऋषिकेश का निवासी है. उसने 2023 में खुद को पंजाब नेशनल बैंक का रिकवरी एजेंट बताया.
शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसके बैंक ऋण का वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) करवाने का भरोसा दिलाया और इसके लिए विभिन्न किस्तों में ₹1 लाख 15 हजार अपने खाते में जमा करवाए. आरोप है कि राशि का भुगतान करने के बावजूद आरोपी ने न तो बैंक ऋण का निपटारा करवाया और न ही उस धनराशि बैंक में जमा करवाया. जब शिकायतकर्ता ने मामले की जानकारी ली तब उसे अपने साथ हुए ठगी का पता चला. शिकायतकर्ता ने आरोपी पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और राशि गबन करने का आरोप लगाया. वहीं, पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना तलाई में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.
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