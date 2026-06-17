ETV Bharat / state

बैंक लोन सेटलमेंट करवाने के नाम पर फ्रॉड, पीड़ित के ₹1.15 लाख ले उड़ा ठग

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति से बैंक लोन सेटलमेंट करवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. मामला बिलासपुर जिले के थाना तलाई क्षेत्र का है. जहां एक शख्स को ठग ने बैंक ऋण का वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) करवाने का झांसा देकर ₹1.15 लाख ऐंठ लिए. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी'.

तलाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तहसील झंडूता के गांव कुलज्यार निवासी तेज नाथ उर्फ तेज पाल शर्मा ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उर्वी थापा नाम के एक व्यक्ति जो पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में रहता था और मूल रूप से उत्तराखंड के ऋषिकेश का निवासी है. उसने 2023 में खुद को पंजाब नेशनल बैंक का रिकवरी एजेंट बताया.