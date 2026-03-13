ETV Bharat / state

अध्यापक भर्ती में खिलाड़ी कोटे में फर्जीवाड़ा, एसओजी ने 14 जिलों में मारा छापा, 20 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है. एसओजी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से नौकरी प्राप्त करने के प्रयास का खुलासा किया है. तायक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करने के मामले में एसओजी ने 19 अभ्यर्थी और 1 अन्य आरोपी समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि तायक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022 की तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से नौकरी प्राप्त करने के प्रयास के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले में 19 अभ्यर्थियों सहित कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 12 मार्च 2026 को राजस्थान के 14 जिलों और हरियाणा में एक स्थान पर एसओजी की ओर से एक साथ सामूहिक रेड की गई. इस दौरान फर्जीवाड़े में शामिल 19 अभ्यर्थियों और 1 अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है.

इसे भी पढ़ें- JEN PAPER LEAK CASE : लीक पेपर पढ़कर बना सरकारी इंजीनियर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

ऐसे खुला राज: एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी की ओर से विभिन्न प्रकरणों में पेपर लीक माफिया और भर्ती प्रक्रियाओं में अनुचित साधनों के उपयोग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में डीआईजी परिस अनिल देशमुख के नेतृत्व में एसओजी की टीम जांच कर रही थी. जांच के दौरान एक आरोपी के मोबाइल में तायक्वांडो फेडरेशन के नाम से भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट प्राप्त हुआ, जिसमें 39 अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजे जाने का उल्लेख था.

ईमेल की जांच: एडीजी ने बताया कि जब इस ईमेल का बारीकी से परीक्षण किया गया, तो इसमें Secretary शब्द की स्पेलिंग गलत पाई गई, जिससे संदेह पैदा हुआ कि इतने बड़े फेडरेशन के आधिकारिक ईमेल में ऐसी त्रुटि कैसे हो सकती है. एसओजी की ओर से इस संदिग्ध ईमेल की जांच करते हुए जीमेल को पत्र लिखकर ईमेल आईडी के निर्माण और उपयोग संबंधी जानकारी मांगी गई. साथ ही तायक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से पत्राचार कर उनकी कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों की सूची प्राप्त की गई.

फर्जी ईमेल का खुलासा: जांच में जीमेल से प्राप्त जवाब में सामने आया कि ईमेल दुबई से बनाई गई थी और इसका उपयोग विमलेंदु कुमार झा नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जबकि तायक्वांडो फेडरेशन की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची में विमलेंदु कुमार झा नामक कोई भी पदाधिकारी या सदस्य नहीं था. इसके बाद एसओजी ने विमलेंदु कुमार झा को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उसके सहयोगी रवि शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया. साथ ही फर्जी ईमेल आईडी के निर्माण में उपयोग की गई रिकवरी मोबाइल नंबर की सिम भी विमलेंदु कुमार झा से बरामद की गई.

इसे भी पढ़ें- SI भर्ती: SOG ने डमी अभ्यर्थी मुहैया करवाने वाले निलंबित शिक्षक को किया गिरफ्तार

एसओजी के अग्रिम अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि जब प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए तायक्वांडो फेडरेशन को ईमेल भेजा गया, तब इसकी जानकारी आरोपियों को मिल गई. इसके बाद आरोपियों ने वास्तविक तायक्वांडो फेडरेशन को भेजे गए ईमेल की कॉपी प्राप्त कर उससे मिलती-जुलती एक फर्जी ईमेल आईडी तैयार की, जो देखने में वास्तविक ईमेल आईडी जैसी प्रतीत होती थी. फिर इसी फर्जी ईमेल आईडी के माध्यम से फर्जी तायक्वांडो प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के सत्यापन की सकारात्मक रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजकर उन्हें नौकरी दिलाने का प्रयास किया गया.