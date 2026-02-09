ETV Bharat / state

SIR में फर्जीवाड़ा; एक गांव के 30 से अधिक वोटरों को मृत दिखाया, जानिए किसने रची साजिश?

मेरठः जिले में बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. किठौर थाना क्षेत्र में बीएलओ पर लोगों के नाम काटने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में अब मेरठ के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 के दौरान कथित नेता द्वारा 30 से अधिक मतदाताओं को मृत घोषित दिखाने की कोशिश की गई है. किठौर के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके जिंदा होते हुए भी नाम काटने की संस्तुति एक स्थानीय व्यक्ति के हस्ताक्षर से की गई है. जब किठौर के जिंदा लोगों को मृत दिखाने की कोशिश की जानकारी सोमवार को डीएम को हुई तो BLO की भूमिका को लेकर भी जांच बैठा दी है.