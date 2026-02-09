SIR में फर्जीवाड़ा; एक गांव के 30 से अधिक वोटरों को मृत दिखाया, जानिए किसने रची साजिश?
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरठ के डीएम ने BLO के खिलाफ जांच के दिए आदेश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 8:37 PM IST
मेरठः जिले में बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. किठौर थाना क्षेत्र में बीएलओ पर लोगों के नाम काटने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में अब मेरठ के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं.
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 के दौरान कथित नेता द्वारा 30 से अधिक मतदाताओं को मृत घोषित दिखाने की कोशिश की गई है. किठौर के ग्रामीणों का आरोप है कि उनके जिंदा होते हुए भी नाम काटने की संस्तुति एक स्थानीय व्यक्ति के हस्ताक्षर से की गई है. जब किठौर के जिंदा लोगों को मृत दिखाने की कोशिश की जानकारी सोमवार को डीएम को हुई तो BLO की भूमिका को लेकर भी जांच बैठा दी है.
डीएम वीके सिंह ने बताया कि किठौर विधानसभा क्षेत्र के 79 नंबर बूथ के BLO ने बिना किसी सक्षम अधिकारी या ARO को बताए फॉर्म 7 लगाकर षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को साथ लेकर माहौल खराब किया है. डीएम ने बताया कि इस मामले में एआरओ को जांच करने के आदेश दिए हैं. कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वोट काटने जैसी चर्चा कुछ लोगों द्वारा की जा रही है.
जबकि यह स्पष्ट है कि किसी भी ऐसी स्थिति में फार्म 7 को भरने के बाद इसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसके बाद ऐसे व्यक्ति के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसका कि नाम नहीं मिल रहा होता है. 7 दिन की समय अवधि जवाब के लिए निर्धारित की जाती है. डीएम ने कहा कि मामला गंभीर है. ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरती गई है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
