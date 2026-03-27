किराये पर गाड़ी लगवाने का झांसा, शिकायत के बाद दो आरोपी गिरफ्तार
दुर्ग में किराये पर गाड़ी लगवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 27, 2026 at 7:26 PM IST
दुर्ग : मोहन नगर थाना पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.आरोपी टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पर लग्जरी कार मालिकों को झांसा देकर उनसे वाहन लेते थे. बाद में उन गाड़ियों को गिरवी रखकर या बेचकर मोटी रकम वसूल करते थे.
कैसे करते थे ठगी
पुलिस के अनुसार, मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक अमित कुमार सिन्हा और उसका साथी वरुण सलामे पिछले एक साल से इस ठगी को अंजाम दे रहे थे. दोनों आरोपी लग्जरी कार मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच देते थे. हर महीने 40 से 50 हजार रुपये किराया देने का वादा करते थे. शुरुआत में एक-दो महीने तक किराया देकर भरोसा जीतते थे, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर देते थे. इसके बाद आरोपी गाड़ियों को थर्ड पार्टी के पास गिरवी रख देते थे या बेच देते थे.
शिकायत के बाद पुलिस ने की जांच
ठगों के खिलाफ गाड़ी मालिक ने किराए का भुगतान नहीं मिलने और गाड़ी वापस न देने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई.इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें ठगी के इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग स्थानों से 9 लग्जरी चार पहिया वाहन और एक बुलेट बाइक बरामद की है.दोनों आरोपी राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं.
आरोपियों ने गाड़ियों को किराए पर चलाने के नाम पर लिया और उन्हें अपनी बताकर गिरवी रखा या फिर बेच दिया था. पुलिस ने गाड़ियां खरीदने और गिरवी रखने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है. यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी- हर्षित मेहर, सीएसपी
पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है और अन्य गाड़ियों की रिकवरी भी की जाएगी. ऐसे मामलों से बचने के लिए वाहन मालिकों को बिना पुख्ता अनुबंध और जांच के किसी को भी गाड़ी देने से बचना चाहिए.
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