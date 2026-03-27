ETV Bharat / state

किराये पर गाड़ी लगवाने का झांसा, शिकायत के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

किराये पर गाड़ी लगवाने का झांसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : मोहन नगर थाना पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.आरोपी टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पर लग्जरी कार मालिकों को झांसा देकर उनसे वाहन लेते थे. बाद में उन गाड़ियों को गिरवी रखकर या बेचकर मोटी रकम वसूल करते थे.

कैसे करते थे ठगी

पुलिस के अनुसार, मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक अमित कुमार सिन्हा और उसका साथी वरुण सलामे पिछले एक साल से इस ठगी को अंजाम दे रहे थे. दोनों आरोपी लग्जरी कार मालिकों को अधिक मुनाफे का लालच देते थे. हर महीने 40 से 50 हजार रुपये किराया देने का वादा करते थे. शुरुआत में एक-दो महीने तक किराया देकर भरोसा जीतते थे, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर देते थे. इसके बाद आरोपी गाड़ियों को थर्ड पार्टी के पास गिरवी रख देते थे या बेच देते थे.

गाड़ियों को किराये पर लगाने के नाम पर ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिकायत के बाद पुलिस ने की जांच