बैंक में गिरवी जमीन का सौदा कर 11 करोड़ की ठगी, डायरेक्टर सहित 3 गिरफ्तार 9 फरार

आरोपियों ने जमीन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा करते हुए कारोबारी को विश्वास में लिया और उसके साथ ठगी की.

रायपुर ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 7:25 AM IST

रायपुर: सरस्वती नगर थाना अंतर्गत एक कारोबारी विकास कुमार गोयल से जमीन बेचने के मामले में 11 करोड़ 51 लाख रुपये की ठगी हुई है. कारोबारी ने हाईटेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर पर ठगी का आरोप लगाया है. कारोबारी ने सरस्वती नगर थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

कारोबारी विकास कुमार गोयल संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं. उन्हें बलौदाबाजार में जमीन खरीदनी थी. 15 अक्टूबर 2025 को हाईटेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक और प्रॉपर्टी ब्रोकर रोहित कुमार धृतलहरें ने बलौदा बाजार के सिमगा तहसील के ग्राम नेवधा में 22.347 हेक्टेयर जमीन की जानकारी दी. कारोबारी को जमीन पसंद आई. उन्होंने बलोदाबाजार में जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया. कारोबारी ने एग्रीमेंट करने के बाद 11 करोड़ 51 लाख रुपये एडवांस में दे दिए. बाद में पता चला कि वह जमीन पहले से बैंक में गिरवी रखी हुई है.

ठगी के आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

गिरवी जमीन का सौदा

शहर एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि सरस्वती नगर थाना अंतर्गत रहने वाले कारोबारी विकास कुमार गोयल संभव ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं. उन्होंने बलौदाबाजार में जमीन खरीदने के लिए हाईटेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से एग्रीमेंट किया. कारोबारी ने एग्रीमेंट करने के बाद 11 करोड़ 51 लाख रुपये उस कंपनी को एडवांस में दे दिए. बाद में पता चला कि कंपनी ने जिस जमीन का सौदा किया था उसे गिरवी रखी गई है.

11 करोड़ की ठगी के बाद सरस्वती नगर थाने पहुंचा कारोबारी

जिसके बाद कारोबारी विकास गोयल ने हाईटेक एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, शेयर होल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर से पैसे मांगे, जिस पर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया. कारोबारी पुलिस थाने पहुंचा. कारोबारी विकास कुमार गोयल ने 15 जनवरी 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

तीन गिरफ्तार 9 फरार

इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें नारायण प्रसाद टेकरीवाल, पंकज टेकरीवाल और प्रीतम टेकरीवाल हैं. इसके साथ ही इस मामले में 9 आरोपी फरार हैं. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. पकड़े गए 3 आरोपियों के साथ ही फरार 9 आरोपियों ने कारोबारी को भरोसा दिलाया था की जमीन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है. यह जमीन बिक्री योग्य है. कारोबारी को विश्वास में लेकर उससे ठगी की गई.

