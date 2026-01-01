ETV Bharat / state

रायबरेली में ज्वैलरी शॉप से 10 हजार चोरी करने का मामला, गैंग के तीन और सदस्य गिरफ्तार

सीओ सदर अरुण नोहवार ने बताया कि ज्वैलर की दुकान से 10 हजार रुपये चोरी करने के मामले में तीन और लोग पकड़े गये हैं.

पकड़े गये लोगों में एक नाबालिग भी है. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 3:56 PM IST

Updated : January 1, 2026 at 4:02 PM IST

रायबरेली: रायबरेली पुलिस ने मिल एरिया थाना क्षेत्र में टप्पेबाजों के गैंग के तीन और सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह सोने-चांदी के कारोबारियों को निशाना बनाता था. बीमारी का बहाना बनाकर नकली जेवरात बेचने की कोशिश करता था. मौका मिलते ही दुकान से कैश और जेवर लेकर फरार हो जाते थे.

दो लोगों की पहले हुई थी गिरफ्तारी: रायबरेली पुलिस इस मामले में पहले ही एक पुरुष और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी. सीओ सदर अरुण नोहवार ने बताया कि कुछ दिन पहले चांदी बेचने के बहाने व्यापारी मोहित दुकान पर टप्पेबाज पहुंचे थे.

जानकारी देते सीओ सदर अरुण नोहवार (Video Credit: ETV Bharat)

दुकानदार के अंदर जाते ही महिला और पुरुष ने काउंटर से 10 हजार रुपये चुरा लिये और दोनों वहां से भाग निकले.

गैंग में एक नाबालिग भी शामिल: सीओ सदर अरुण नोहवार ने कहा कि भागते समय दुकानदार मोहित ने दोनों का पीछा किया और दोनों आरोपियों को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया गया. दोनों से पूछताछ के आधार पर गैंग के तीन और सदस्य गुरुवार को गिरफ्तार किये गये हैं. इनमें से एक नाबालिग है. यह लोग अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं. यह गैंग सोने चांदी की दुकानों पर टप्पेबाजी करता था.

आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गये: इस मामले में अर्जुन चौहान पुत्र पुत्ती निवासी ग्राम धरमपुर थाना मलावां जिला फतेहपुर, सरवन पुत्र स्वर्गीय सोहन निवासी ग्राम सातनपुर थाना लालगंज जिला रायबरेली, सरोज पत्नी सरवन निवासी ग्राम सातनपुर थाना लालगंज जिला रायबरेली, करिश्मा चौहान पत्नी अखिलेश निवासी ग्राम नागापुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ़ (वर्तमान पता रामलीला मैदान राजघाट चौकी के पास थाना कोतवाली नगर जिला रायबरेली) को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है.

Last Updated : January 1, 2026 at 4:02 PM IST

