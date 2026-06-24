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70 दिन में रकम डबल करने का झांसा देकर ठगी, पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, महिला सहित तीन गिरफ्तार

फर्जी नामों से चलाते थे स्कीम्स : जयपुर स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि लापवा (सीकर) निवासी और फिलहाल जयपुर के विद्याधर नगर में किराए पर रहने वाले राजेंद्र बाजिया, ओजटू (झुंझुनू) निवासी फिलहाल जयपुर के हरमाड़ा में किराए पर रहने वाले संजय स्वामी और लाडपुरा (सीकर) निवासी फिलहाल जयपुर के विद्याधर नगर में किराए पर रहने वाली रेणुका गढ़वाल को गिरफ्तार किया गया है. ये HLX, JUPITER, AiPF और Value City जैसे नाम से फर्जी स्कीम में इन्वेस्ट करवाकर वारदात को अंजाम देते. इनका मकसद बड़ी संख्या में लोगों से निवेश करवाकर सेंटर बंद करके भागने का था.

जयपुर : राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने भंडाफोड़ किया है. इसके जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी में निवेश के बहाने लोगों को फंसाकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था. साइबर ठग निवेश की रकम महज 70 दिन में दोगुनी करने का झांसा देते और लोगों से क्रिप्टो करेंसी व यूएसडीटी में निवेश के नाम पर रकम ऐंठते. पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ विद्याधर नगर थाने में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. ठगी की वारदातों और ठगी की रकम को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी है.

पुख्ता जानकारी मिलने पर दी दबिश : उन्होंने बताया, जयपुर में साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट की स्पेशल टीम लगातार चौकसी बरत रही है. ऐसे साइबर ठगों के बारे में लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है. इसी दौरान टीम को विद्याधर नगर थाना इलाके में क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी में निवेश के नाम पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर के बारे में जानकारी मिली. पुख्ता जानकारी मिलने पर दबिश दी गई.

50 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की वारदात : उन्होंने बताया कि आरोपियों ने कितने लोगों से कितनी रकम ठगी है और कहां-कहां के लोगों को अपना शिकार बनाया है, इस संबंध में पूछताछ और अनुसंधान जारी है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि साइबर फ्रॉड, निवेश और तत्काल लाभ के नाम पर किसी भी लिंक या वेबसाइट से सतर्क रहें. साइबर अपराध की आशंका होने या ठगी का शिकार होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिनके साथ भी इन लोगों ने ठगी की है, वे पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएं. फिलहाल, 50 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने की बात सामने आई है.

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बेरोजगार युवाओं को देते हैं टास्क : पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ब्लॉकचैन टेक्नॉलॉजी में मीम कॉइन बनाकर कृत्रिम मूल्य निर्धारण कर उसे असली कॉइन बताते थे, जिसमें निवेश पर दोगुना प्रॉफिट का लालच देकर लोगों को फंसाते. ये अपने खाते में रकम जमा करवाते और निवेशकों को यूएसडीटी देते, जिन्हें अपने तैयार किए फर्जी प्लेटफॉर्म पर वापस ट्रांसफर करवा लेते. यहां नकली प्रॉफिट दिखाया जाता. मुख्य आरोपी बेरोजगार युवाओं को बिजनेस का झांसा देकर ऐसे कॉल सेंटर खुलवा लेते हैं. यहां हर दिन लोगों को कॉल करने और इन्वेस्टमेंट लाने का टास्क दिया जाता है.