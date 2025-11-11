ETV Bharat / state

NEET पास कराने और कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 5 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

अलवर पुलिस ने पांच साल बाद ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

5 साल बाद आरोपी गिरफ्तार
5 साल बाद आरोपी गिरफ्तार (सौजन्य से - अलवर पुलिस)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:18 AM IST

अलवर : शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने नीट परीक्षा में पास कराने और मेडिकल कॉलेज में दिलाने के नाम पर 85 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पांच साल बाद सोमवार को वाराणसी से गिरफ्तार किया है. आरोपी अलग-अलग नाम बताकर लोगों से ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है. आरोपी ने वर्ष 2021 में इस ठगी की घटना को अंजाम दिया था.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने दिसंबर 2021 को शिवाजी पार्क थाना में रिपोर्ट दी कि आरोपी विवेक ने अपना फर्जी नाम विनोद बताकर परिवादी के पुत्र को नीट परीक्षा में पास कराने एवं जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर 85 लाख रुपए की ठगी की. इस पर थाना पुलिस ने अनुसंधान कर घटना के करीब 5 साल बाद आरोपी विवेक कुमार उर्फ विनित जोशी उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल गुप्ता निवासी सीवान बिहार हाल निवासी वाराणसी उत्तर प्रदेश को वाराणसी से गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि आरोपी अपने अलग-अलग नाम बताकर लोगों को ठगी की शिकार बना मोटी रकम वसूलता था.

एसपी चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप व एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है. पुलिस पूछताछ में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन ठगी की घटनाओं में उसके और कितने सहयोगी रहे. साथ ही ठगी से कमाई रकम का कहां उपयोग किया गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें पुलिस को ठगी की और भी घटनाओं का खुलासा होने की उम्मीद है.

