ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में धान खरीद में धोखाधड़ी; 70 किसानों के 1 करोड़ रुपये लेकर भागा व्यापारी, SP से मिले पीड़ित

विधायक के साथ एसपी से मिले किसान. ( Photo Credit; ETV Bharat )