लखीमपुर खीरी में धान खरीद में धोखाधड़ी; 70 किसानों के 1 करोड़ रुपये लेकर भागा व्यापारी, SP से मिले पीड़ित

आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी, भाजपा विधायक अमन गिरी बोले- किसानों को दिलवाएंगे न्याय.

विधायक के साथ एसपी से मिले किसान.
विधायक के साथ एसपी से मिले किसान. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 9, 2025 at 8:14 PM IST

Published : December 9, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
लखीमपुर खीरी : धान खरीद के बहाने 70 किसानों से एक करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. आढ़त चलाने वाला व्यापारी रकम लेकर फरार हो गया. शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर किसान भड़क गए. मंगलवार को सैकड़ों किसान एसपी कार्यालय पहुंचे.

मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के बस्तौली गांव का है. किसानों ने बताया कि गांव में उमेश शुक्ला की दुकान को गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र के गोगांवा निवासी व्यापारी अरविंद प्रजापति ने किराए पर लिया था. उसने यहां धान खरीद के लिए आढ़त शुरू की थी.

किसानों ने जताई नाराजगी. (Video Credit; ETV Bharat)

किसान आशीष कुमार के अनुसार व्यापारी पिछले कई महीनों से इलाके के किसानों से धान की खरीद कर रहा था. अक्टूबर में उसने 70 किसानों से एक करोड़ के धान खरीदे. तीन दिन के अंदर भुगतान करने का भरोसा दिया. इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला.

किसान उसके घर पहुंचे तो पता चला कि वह परिवार समेत रफूचक्कर हो चुका है. इसकी जानकारी मिलने पर किसान परेशान हो उठे. सरैया विलियम गांव निवासी किसान श्रीचंद मिश्रा ने 16 नवंबर 2025 को मोहम्मदी कोतवाली में तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.

किसानों के अनुसार मामले में अन्य कई किसान पीड़ित हैं, लेकिन उनके मुकदमे नहीं दर्ज किए गए. मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर मंगलवार को किसान भड़क गए. सैकड़ों किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए. गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अमन गिरी भी मौके पर पहुंच गए.

विधायक ने एसपी से मामले में कार्रवाई कराने की बात कही. विधायक ने बताया कि एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करेगी. किसानों को न्याय दिलाया जाएगा. मोहम्मदी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उमेश चौरसिया ने बताया है कि साक्ष्य जुटाकर मामले में कार्रवाई की जाएगी. सभी पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

