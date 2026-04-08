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ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम धोखाधड़ी; ASI ने जारी की गाइडलाइन

ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम धोखाधड़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजमहल देखन के लिए ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है. साइबर क्रिमिनल्स ने फर्जी वेबसाइड बनाकर ठगी को अंजाम दिया. कई देशी-विदेशी पर्यटकों से हुए फ्रॉड की शिकायत पर ASI ने गाइडलाइन जारी की है.

फ्रॉड की शिकायतें मिलने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) मुख्यालय, सर्किल कार्यालय और ASI की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत की है. इस पर ASI ने जांच की है.

इसके बाद अब ASI ने पर्यटकों से अपील की है कि लोग सतर्क रहें. साइबर क्रिमिनल के झांसे से बचाने के लिए ASI की आधिकारिक वेबसाइट और QR कोड से ही टिकट बुक करने की अपील की है.

साइबर क्रिमिनल ने बनाई फर्जी वेबसाइट: ASI के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्त्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि साइबर क्रिमिनल ने ताजमहल की टिकट बुकिंग को लेकर एक फर्जी वेबसाइट Ticketstajmahal.com बनाई है.

इस फर्जी वेबसाइट से खरीदे टिकट अमान्य हैं. इनसे किसी भी पर्यटक को ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए पर्यटकों से अपील है कि ताजमहल में एंट्री के लिए टिकट भूलकर भी फर्जी वेबसाइट से नहीं खरीदें.

यहां से करें टिकट बुकिंग: ASI आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्त्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि देशी-विदेशी पर्यटकों से अपील है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल तीन तरीकों से ही ताजमहल का टिकट बुक करें.

ASI की आधिकारिक दो वेबसाइट https://asi.paygov.org.in/ और https://asi.payumoney.com से ही ऑनलाइन टिकट बुक करें. इसके साथ ही ताजमहल के एंट्री गेट और टिकट विंडो पर लगे QR कोड से टिकट बुक करें. व्हाट्सएप नंबर +91 8422889057 पर मैसेज भेजकर भी सुरक्षित तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं.