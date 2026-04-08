ताजमहल देखने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम धोखाधड़ी; ASI ने जारी की गाइडलाइन
ASI के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्त्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि साइबर क्रिमिनल ने फर्जी वेबसाइट बनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:56 AM IST
आगरा: ताजमहल देखन के लिए ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है. साइबर क्रिमिनल्स ने फर्जी वेबसाइड बनाकर ठगी को अंजाम दिया. कई देशी-विदेशी पर्यटकों से हुए फ्रॉड की शिकायत पर ASI ने गाइडलाइन जारी की है.
फ्रॉड की शिकायतें मिलने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) मुख्यालय, सर्किल कार्यालय और ASI की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत की है. इस पर ASI ने जांच की है.
इसके बाद अब ASI ने पर्यटकों से अपील की है कि लोग सतर्क रहें. साइबर क्रिमिनल के झांसे से बचाने के लिए ASI की आधिकारिक वेबसाइट और QR कोड से ही टिकट बुक करने की अपील की है.
साइबर क्रिमिनल ने बनाई फर्जी वेबसाइट: ASI के आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्त्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि साइबर क्रिमिनल ने ताजमहल की टिकट बुकिंग को लेकर एक फर्जी वेबसाइट Ticketstajmahal.com बनाई है.
इस फर्जी वेबसाइट से खरीदे टिकट अमान्य हैं. इनसे किसी भी पर्यटक को ताजमहल में एंट्री नहीं मिलेगी. इसलिए पर्यटकों से अपील है कि ताजमहल में एंट्री के लिए टिकट भूलकर भी फर्जी वेबसाइट से नहीं खरीदें.
यहां से करें टिकट बुकिंग: ASI आगरा सर्किल की अधीक्षण पुरातत्त्वविद स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि देशी-विदेशी पर्यटकों से अपील है कि धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल तीन तरीकों से ही ताजमहल का टिकट बुक करें.
ASI की आधिकारिक दो वेबसाइट https://asi.paygov.org.in/ और https://asi.payumoney.com से ही ऑनलाइन टिकट बुक करें. इसके साथ ही ताजमहल के एंट्री गेट और टिकट विंडो पर लगे QR कोड से टिकट बुक करें. व्हाट्सएप नंबर +91 8422889057 पर मैसेज भेजकर भी सुरक्षित तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं.
इन बातों का रखें ध्यान: ताजमहल का एंट्री टिकट बुक करते समय पर्यटक वेबसाइट की स्पेलिंग ध्यान से देखें. क्रिमिनल अक्सर ठगी के लिए मिलती-जुलती वेबसाइट का सहारा लेते हैं. Facebook, Instagram, Whatsapp पर आने वाले लुभावने विज्ञापनों या अनजान लिंक्स के जरिए टिकट बुक न करें.
किसी भी गैर-सरकारी या निजी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स और OTP साझा करने से बचें. ऑनलाइन भुगतान करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ही हैं.
ताजमहल परिसर में भारतीय पर्यटकों की एंट्री के लिए 50 रुपए का टिकट तय है. भारतीय पर्यटक यदि ताजहल के मुख्य गुंबद पर जाता है तो इसके लिए 200 रुपए का टिकट लेना होता है.
ऐसे ही विदेशी पर्यटकों का ताजमहल में एंट्री का टिकट 1100 रुपए प्रति व्यक्ति और सार्क देशों के पर्यटकों के लिए 540 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित है.
सार्क देश और अन्य विदेश के पर्यटकों को भी ताजमहल के मुख्य गुंबद के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होता है. ताजमहल की महंगी टिकट को लेकर ही साइबर क्रिमिनल ने फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन टिकट बेचने का खेल शुरू किया है.
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