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अच्छे रिटर्न का झांसा देकर लाखों की ठगी, पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में पॉलिसी बांड में निवेश के नाम पर 30 लाख 74 हजार 464 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की है. आरोप है कि समय अवधि पूरी होने के बाद भी निवेश की रकम नहीं लौटाई गई. रुपये मांगने पर पीड़ित और उसके भाई से अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लक्सर कोतवाली के हबीबपुर कुड़ी गांव निवासी प्रमोद कुमार की ओर से न्यायालय को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया गया कि जनवरी 2015 में उनकी मुलाकात खुर्शीद निवासी मखियाली कलां कोतवाली लक्सर, प्रीतम निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना खानपुर और इरशाद निवासी बुडगिरी जनपद बिजनौर से हुई थी. ये लोग एक कंपनी से जुड़े थे, जो एफडी-आरडी का कार्य करती है.