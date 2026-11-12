अच्छे रिटर्न का झांसा देकर लाखों की ठगी, पैसे मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
लक्सर में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 11:26 AM IST
लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में पॉलिसी बांड में निवेश के नाम पर 30 लाख 74 हजार 464 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की है. आरोप है कि समय अवधि पूरी होने के बाद भी निवेश की रकम नहीं लौटाई गई. रुपये मांगने पर पीड़ित और उसके भाई से अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
लक्सर कोतवाली के हबीबपुर कुड़ी गांव निवासी प्रमोद कुमार की ओर से न्यायालय को दिए गए प्रार्थनापत्र में बताया गया कि जनवरी 2015 में उनकी मुलाकात खुर्शीद निवासी मखियाली कलां कोतवाली लक्सर, प्रीतम निवासी ग्राम सिकंदरपुर थाना खानपुर और इरशाद निवासी बुडगिरी जनपद बिजनौर से हुई थी. ये लोग एक कंपनी से जुड़े थे, जो एफडी-आरडी का कार्य करती है.
आरोप है कि इन लोगों ने उनकी मुलाकात लक्सर स्थित कंपनी कार्यालय में कंपनी के मालिक और निदेशक अहसान हैदर, मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद जावेद निवासी देवऋषि एनक्लेव, देहरादून से कराई. आरोपियों ने उन्हें देहरादून बुलाया और कंपनी में निवेश पर अच्छे रिटर्न का झांसा दिया.
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों की बातों पर भरोसा कर उन्होंने 20 मार्च 2015 से 17 फरवरी 2018 के बीच करीब 9 लाख रुपये की चार एफडी करा लीं. साल 2020 से उनकी एफडी परिपक्व होने लगीं, लेकिन कोविड के कारण कंपनी का लक्सर कार्यालय बंद हो गया. इस दौरान आरोपियों ने उन्हें रकम वापस देने का भरोसा देते रहे.
आरोप है कि कोविड के बाद एफडी की रकम मांगने पर आरोपियों ने कहा कि उनकी रकम उन्हीं की एक दूसरी कंपनी में निवेश कर दी गई है. पुराने निवेश के मुनाफे समेत 19 लाख 33 हजार 936 रुपये के तीन चेक भी दिए. बाद में ये चेक लेकर उन्हें 16 लाख रुपये की एफडी के नए पॉलिसी बांड दे दिए गए. पीड़ित का आरोप है कि यह सब उन्हें उलझाने के लिए किया गया, ताकि वह अपनी मूल रकम न मांग सकें.
कंपनी के दस्तावेज, पॉलिसी बांड और चेकों की जांच की जा रही है. जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-प्रवीण सिंह कोश्यारी, लक्सर कोतवाली प्रभारी-
पीड़ित के अनुसार, 18 अगस्त 2026 को उन्होंने लक्सर में आरोपियों से मिलकर अपनी निवेश की कुल 30 लाख 74 हजार 464 रुपये की रकम वापस करने को कहा, तो आरोपियों ने उनके और उनके भाई के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया. न्यायालय के आदेश पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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