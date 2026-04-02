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गिरिडीह में 'स्पेशल 26' टीम का धावा, लगा डाला 20 लाख का चूना, देवघर से बरामद हुआ कारीगर

गिरिडीह में जीएसटी के नाम पर बड़ी ठगी हुई है.

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जीएसटी के नाम पर ठग करने वाले आरोपी की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
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गिरिडीह: जिले के धनवार में कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड की मूवी 'स्पेशल 26' की याद आ गई. याद अक्षय कुमार की आ गई तो अनूपम खेर भी जेहन में छा गए. दरअसल, बुधवार को गिरिडीह के धनवार के स्वर्ण आभूषण कारीगर हरिहर साव के घर के पास काला शीशा से लैस स्कार्पियो वाहन रुका.

वाहन से वर्दीधारी उतरे और उतरते हुए स्कार्पियो का गेट खोला फिर सूट-बूट पहने साहब नीचे आए. साथ में चार-पांच लोग भी थे. सभी हरिहर साव के कारखाना पर आ धमके. खुद को जीएसटी की टीम बताकर हरिहर को चमकाया. इसके बाद स्वर्ण आभूषण की जांच शुरू की. फिर कागजात की डिमांड कर डाली.

जानकारी देते पीड़ित कारीगर का सहयोगी और स्थानीय (Etv Bharat)

हरिहर जीएसटी से जुड़े कागजात दिखा नहीं पाए. फिर क्या था, सूट पहने अधिकारी के तेवर सख्त हो गया. हरिहर को हड़काना शुरू किया और जेवरात को जब्त किया. हरिहर भी हुजूर - हुजूर कहता रहा. ले देकर मामला सलटाने का भी ऑफर दिया, साहब माने नहीं. 20-25 लाख का स्वर्ण जेवरात उठाया साथ में हरिहर को भी स्कार्पियो पर बैठाया फिर निकल गए.

समझते - समझते हो गई देरी

इधर, हरिहर को फर्जी जीएसटी टीम अपने साथ ले गई. कारखाना में काम कर रहे हरिहर के अन्य सहयोगी कारीगरों ने घरवालों को सूचित किया. सभी परेशान थे हरिहर गया कहां. काफी देर हो गई तो परिजन चिंतित हुए. धनवार थाना आ पहुंचे. थानेदार सतेंद्र पाल को पूरी कहानी बतायी. थानेदार ने पड़ताल की तो यह साफ हुआ कि जीएसटी की कोई टीम हरिहर के घर पहुंची ही नहीं थी.

पुलिस का शक बढ़ गया. तुरंत ही एसपी डॉ बिमल को सूचित किया गया. एसपी ने एसडीपीओ खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित किया. टीम में छानबीन शुरू की. हरिहर के मोबाइल से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास शुरू हुआ. दूसरी तरफ टेक्निकल टीम की भी मदद ली जाने लगी. इस बीच देवघर के एम्स के पास ठगों ने हरिहर को उतार दिया. पुलिस भी देवघर पहुंची. हरिहर को बरामद किया गया और ठगों की खोज शुरू कर दी गई.

फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने हरिहर साव नामक स्वर्ण आभूषण व्यवसायी को ठगा है. व्यवसायी सकुशल है. आगे ठगों की खोज की जा रही है:- राजेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ, खोरी महुआ

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