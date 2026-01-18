ETV Bharat / state

अजब ठग का गजब कारनामा, छठवीं पास ने 1 करोड़ 35 लाख पार कर दिए

पंडरी पुलिस के मुताबिक आरोपी महज छठी कक्षा पास है, बावजूद इसके उसने कई लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर, उनका लाखों रुपया ठग लिया. पकड़े गए आरोपी का नाम कुलदीप भतपहरी है. आरोप है कि इसने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में कई गुणा ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर 1 करोड़ 35 लाख की ठगी लोगों से कर ली.

रायपुर: जल्द अमीर बनने का कोई शार्टकट नहीं होता. अक्सर लोग इस लालच में पड़कर अपनी गाढ़ी का बड़ा हिस्सा लुटा बैठते हैं. ऐसी की एक वारदात रायपुर पुलिस के सामने आई है. पुलिस ने शिकायत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पैसे लिए और उसे दोगुना करने का वादा कर उनको ठग लिया.

पंडरी पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

पंडरी पुलिस ने बताया, आरोपी कुलदीप ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे के साथ ही मासिक ब्याज देने का झांसा देकर 26 लोगों को चूना लगाया. आरोपी ने 26 लोगों से 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार की ठगी की घटना को अंजाम दिया. निवेश करने वाले लोगों को जब अपने ठगे जाने का पता चला तो लोग थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 1 कंप्यूटर 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन जब्त किया है. पंडरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) BNS के तहत कार्रवाई की है.





खुद को बताता है रजिस्टर्ड निवेशकर्ता

रायपुर SSP लाल उमेद सिंह ने बताया कि पीड़ित अमित दास ने पंडरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था. शिकायत में पीड़ित ने कहा कि साल 2021 और 22 में आरोपी कुलदीप से उसकी जान पहचान हुई थी. जो अपने आप को शेयर मार्केट IPO, NSE, MSEI, CDSL से जुड़ा निवेशकर्ता और सलाहकार बताता था.

पीड़ित अमित दास और उसके भाई को शेयर मार्केट के प्लान के नाम पर निवेश करने का सुझाव दिया. बाद में अधिक लाभ और मासिक ब्याज देने का झांसा देकर ऑनलाइन और नगद 15 लाख 60 हजार हासिल कर लिए. पीड़ितों को आरोपी ने मुनाफे के साथ साथ अच्छा ब्याज देने का भी वादा किया. कुछ दिनों तक ब्याज का पैसा भी दिया. कुछ दिनों के बाद जब पैसा आना बंद हुआ तो आरोपी की पतासाजी पीड़ितों ने की. तबतक आरोपी पकड़े जाने के डर से फरार हो चुका था. पंडरी थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है: लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके ठगी करने वाले आरोपी कुलदीप को हिरासत में लिया. कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी कुलदीप ने बताया कि शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा और मासिक ब्याज देने का झांसा वो लोगों को देता था. अबतक उसने 26 लोगों से 1 करोड़ 35 लाख 14 हजार रुपए की ठगी की है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इसके पहले भी आरोपी टिकरापारा थाने में ठगी के मामले में जेल जा चुका है.