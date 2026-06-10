सोने की मोहर माला की सफाई और गुथाई के नाम पर ठगी, गिरफ्त में आरोपी महिलाएं
सूरजपुर जिले में सोने के गहनों की सफाई और गुथाई का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 5:42 PM IST
सूरजपुर: महिलाओं ने असली सोने की मोहर माला (स्थानीय भाषा में अध्धी) को बदलकर नकली मोहर थमा दी और मौके से फरार हो गईं. ठगी का अहसास होने पर महिला की सूचना पर पुलिस एक्शन में आई. पुलिस ने चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
जेवरात सफाई के नाम पर धोखा
एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैकरा ने बताया कि यह बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुरुवां का मामला है. चार महिलाएं चुड़ी बेचने के बहाने रामकली राजवाड़े के घर पहुंचीं. बातचीत के दौरान उन्होंने घर में मौजूद महिलाओं को सोने के गहनों की सफाई और गुथाई करने की बात कही. महिलाओं के झांसे में आकर रामकली राजवाड़े और उनके रिश्तेदार ने अपने सोने के गहने उन्हें सौंप दिए.
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं ने पहले रिश्तेदार की माला को गुथकर वापस कर दिया, जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया. इसी बीच उन्होंने रामकली राजवाड़े की दो सोने की मोहरों वाली माला को बदल दिया और उसकी जगह नकली मोहर रख दी. इसके बाद चारों महिलाएं वहां से चली गईं.
बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपी महिलाओं को पकड़ा
पुलिस ने बताया कि शाम को जब रामकली ने गहनों की जांच की तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद उन्होंने तत्काल बिश्रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के मुताबिक चारों महिलाओं को साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने इस तरह की वारदात कहीं और भी तो नहीं की है.
महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान
- जहां से गहने खरीदें वहीं साफ और पॉलिस कराएं
- अनजान लोगों को गहने साफ करने नहीं दें
- दुकान में भी गहने साफ करने दें तो प्रॉपर उसकी रशीद बनवाएं
- रशीद होने से आप धोखाधड़ी होने पर शिकायत कर सकते हैं