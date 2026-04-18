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दुर्ग में सीबीएसई बोर्ड बताकर स्कूल पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप, शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस

सीबीएसई बोर्ड होने की बात सुनकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाया है.

FRAUD IN NAME OF CBSE BOARD
शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 7:19 PM IST

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दुर्ग: शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके एक एक स्कूल पर फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप लगा है. आरोप है कि स्कूल ने एडिमिशन के वक्त बच्चों के अभिभावकों को बताया कि स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है. सीबीएसई बोर्ड होने की बात सुनकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा दिया.

लेकिन अब पता चला कि स्कूल तो सीबीएसई बोर्ड है ही नहीं. स्कूल में पढ़ाई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत कराई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.

शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस (ETV Bharat)

अभिभावकों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. हमने स्कूल को नोटिस भेजा है और तय समय सीमा के भीतर उनसे जवाब तलब किया है. शिकायत सही पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी: अरविंद मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग

सीबीएसई बोर्ड बताकर स्कूल पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप

स्कूल हाउसिंग बोर्ड में वर्तमान में 1000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं. उन पर आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों में इसे सीबीएसई संबद्ध स्कूल बताया गया था. इसी आधार पर सैकड़ों पालकों ने अपने बच्चों का प्रवेश वहां कराया. हालांकि, जांच में यह तथ्य सामने आया कि स्कूल के पास सीबीएसई की संबद्धता नहीं है और वहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत शिक्षा दी जा रही है.

छत्तीसगढ़ पैटर्न पर हो रही स्कूल में पढ़ाई-परिजन

स्कूल की इस धोखाधड़ी से अभिभावकों में भारी आक्रोश है. वहीं शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है. जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने कहा, ''स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों को संज्ञान में लेकर नोटिस जारी किया गया है. प्रबंधन को 8 मई तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है. पालकों द्वारा की गई शिकायतों पर विस्तृत जांच जारी है, और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''


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