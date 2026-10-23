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शिक्षा आयोग में नौकरी के नाम पर ठगी! 43 युवाओं से 80 लाख ऐंठने का आरोप, फर्जी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर दिया वारदात को अंजाम

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: जनपद में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां शातिर ठगों ने बेरोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज में एलडीसी, चपरासी और माली के पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया. उसके बाद 43 अभ्यर्थियों से करीब 80 लाख रुपए वसूल लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नेहरू नगर निवासी शरद अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर के जनशिकायत प्रकोष्ठ में इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित के मुताबिक, वह साल 2011 से दो सिनेमा हॉल में प्रबंधक व प्रॉपर्टी केयरटेकर के रूप में काम कर रहे हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात फजलगंज निवासी नीरज मिश्रा से हुई थी.

आरोप है कि नीरज ने अपने ममिया ससुर अरविंद नारायन शुक्ला को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज में ज्वाइंट सेक्रेटरी बताया था. इतना ही नहीं, नीरज ने खुद की चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति होने का दावा करते हुए राज्यपाल कोटे से सीधी भर्ती कराने का भरोसा दिया था. ठगों ने अभ्यर्थियों को बताया कि चयन प्रक्रिया सात चरणों में पूरी होगी, जिसके लिए उनके हलफनामा, मेडिकल फिटनेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराए गए. फिर आरोपियों ने नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ढाई लाख रुपए और नौकरी लगने के बाद बाकी ढाई लाख रुपए देने की बात कही थी. शिकायतकर्ता शरद अवस्थी का आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन और बेटी अर्चिता को एलडीसी के पद पर लगवाने के लिए जुलाई से सितंबर 2025 के बीच पैसे दिए. वहीं, उनके परिचित शान अली ने अपने भतीजे को लिपिक पद के लिए जून 2025 में दो लाख रुपए दिए थे. इस पूरे रैकेट में ज्ञानेंद्र दुबे नाम का एक अन्य शख्स भी शामिल था, जो खुद को संयुक्त सचिव का निजी सहायक बताता था.