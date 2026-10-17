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जनमन आवास योजना में ठगी की शिकायत, 2 ठेकेदारों पर FIR दर्ज, बैगा हितग्राही से लाखों की धाखोधड़ी

2 ठेकेदारों पर FIR दर्ज ( ETV Bharat )

कवर्धा: पीएम जनमन आवास योजना के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत मिली है. प्रशासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राहियों से ठगी करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दरअसल, पूरा मामला बोड़ला विकासखंड के ग्राम राजाढ़ार और आमानारा का है. यहांं आवास निर्माण के नाम पर पैसे लेकर मकान नहीं बनाने के मामले में 2 ठेकेदारों के खिलाफ चिल्फी और तरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई. 9 हितग्राहियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है.

बैगा हितग्राही से लाखों की धाखोधड़ी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम राजाढ़ार के 5 हितग्राहियों ने ठेकेदार कुमार मेरावी, निवासी शीतलपानी, पंचायत ढोलबज्जा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ताओं की मानें तो, देवसिंह से 60 हजार, मंधोर बाई से 60 हजार, पुसिया बाई से 60 हजार, कौशल्या बाई से 80 हजार और ननकी बाई से 60 हजार पीएम जनमन आवास निर्माण के नाम पर लिए गए. इसके बावजूद मकानों का निर्माण नहीं कराया गया. करीब डेढ़ साल तक इंतजार करने के बाद भी न रकम वापस मिली और न ही आवास बन पाए, तब पीड़ितों ने इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से की.