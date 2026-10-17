जनमन आवास योजना में ठगी की शिकायत, 2 ठेकेदारों पर FIR दर्ज, बैगा हितग्राही से लाखों की धाखोधड़ी
9 हितग्राहियों की शिकायत पर कबीरधाम जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 17, 2026 at 2:15 PM IST
कवर्धा: पीएम जनमन आवास योजना के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत मिली है. प्रशासन ने विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राहियों से ठगी करने वाले ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दरअसल, पूरा मामला बोड़ला विकासखंड के ग्राम राजाढ़ार और आमानारा का है. यहांं आवास निर्माण के नाम पर पैसे लेकर मकान नहीं बनाने के मामले में 2 ठेकेदारों के खिलाफ चिल्फी और तरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई. 9 हितग्राहियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है.
बैगा हितग्राही से लाखों की धाखोधड़ी
प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम राजाढ़ार के 5 हितग्राहियों ने ठेकेदार कुमार मेरावी, निवासी शीतलपानी, पंचायत ढोलबज्जा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ताओं की मानें तो, देवसिंह से 60 हजार, मंधोर बाई से 60 हजार, पुसिया बाई से 60 हजार, कौशल्या बाई से 80 हजार और ननकी बाई से 60 हजार पीएम जनमन आवास निर्माण के नाम पर लिए गए. इसके बावजूद मकानों का निर्माण नहीं कराया गया. करीब डेढ़ साल तक इंतजार करने के बाद भी न रकम वापस मिली और न ही आवास बन पाए, तब पीड़ितों ने इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से की.
जनमन आवास योजना में ठगी की शिकायत
वहीं, ग्राम आमानारा के 4 हितग्राही बैसाखू बैगा से 64 हजार, सुकोर बाई से 60 हजार, सोनिया बाई से 45 हजार और रनो बाई से 20 हजार सहित कुल 1 लाख 89 हजार लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेस गोड़ के खिलाफ तरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है. दोनों मामलों में कुल 9 हितग्राहियों ने शिकायत की है. प्रशासन के अनुसार, आवास निर्माण के लिए जारी राशि लेकर अधूरा काम छोड़ने वाले अन्य ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की तैयारी है.
विकासखंड में जनमन योजना के तहत 5,543 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 3,798 पूरे हो चुके हैं, जबकि 1,745 आवास प्रगतिरत हैं. राशि आहरित करने के बाद निर्माण अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है. एक सप्ताह के भीतर काम पूरा नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी: सीईओ योगेश वर्मा, बोड़ला जनपद पंचायत के सीईओ
सीधे खाते में आता है पैसा
जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए चार किश्तों में पैसे दिए जाते हैं. लाभार्थियों को चार किश्तों में दो लाख रुपए मिलते हैं. इसके साथ ही 45 दिनों के मजदूरी भुगतान और शौचालय निर्माण के लिए 12000 रुपए भी दिए जाते हैं. जनमन योजना का काम देखने वाले अधिकारी बताते हैं कि हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसा भेजा जाता है.
क्या है पीएम जनमन योजना
प्रधानमंत्री जनमन योजना को मिशन के तौर पर छत्तीसगढ़ में PVTG यानी की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के परिवारों के लिए चलाया जा रहा है. मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया. इस स्कीम के तहत कई रूपों में काम किया जा रहा है.