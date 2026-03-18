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श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में फर्जीवाड़ा, 2 पर एफआईआर, श्रम निरीक्षक निलंबित

जांजगीर चांपा श्रम विभाग में फर्जीवाड़ा ( ETV Bharat Chhattisgarh )