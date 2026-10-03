होमगार्ड भर्ती में फर्जीवाड़ा : फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले 17 अभ्यर्थियों पर दर्ज कराई गई FIR

होमगार्ड भर्ती में फर्जीवाड़ा : फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले 17 अभ्यर्थियों पर दर्ज कराई गई FIR
होमगार्ड भर्ती में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए स्काउट गाइड, कंप्यूटर, खेलकूद, आईटीआई के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए.
Published : October 3, 2026 at 9:52 AM IST
बाड़मेर : जिले में होमगार्ड सीमा गृह रक्षा दल भर्ती 2022 के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरोप है कि अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए स्काउट, आईटीआई, कंप्यूटर, खेलकूद के फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए. होमगार्ड के कमाडेंट महेन्द्र सिंह के मुताबिक विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस बात की भनक लगने पर बाड़मेर के कोतवाली थाने में 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सीमा गृह रक्षा दल बाड़मेर के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी दीपसिंह ने पुलिस थाना कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी. थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में हुई गृह रक्षा स्वयंसेवक भर्ती के दौरान कई अभ्यर्थियों ने चयन सूची में जगह बनाने और बोनस अंक पाने की नीयत से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज जमा करवाए थे. विभाग की ओर से इन दस्तावेजों की जांच और सत्यापन कराया गया तो इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है.
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होमगार्ड सीमा गृह रक्षा दल भर्ती 2022 भर्ती में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत किए गए स्काउट-गाइड, कंप्यूटर, खेलकूद, आईटीआई के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. इसके साथ ही एक अभ्यर्थी ने तो अपनी जाति छुपाकर गलत वर्ग का प्रमाण पत्र तक लगा दिया. विभाग की ओर की गई जांच में खुलासा होने पर 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया गया है. होमगार्ड के कमाडेंट महेन्द्र सिंह के मुताबिक होम गार्ड सीमा गृह रक्षा दल भर्ती 2022 के दौरान नौकरी पाने वाले 17 अभ्यर्थियों ने खेलकूद, स्काउट, आईटीआई और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट जांच करने पर फर्जी पाए गए. अब मुकदमा दर्ज करवाया है.
इन 17 होमगार्ड अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर : रामसर कंपनी में प्रेमसिंह निवासी हाथमा ने फर्जी स्काउट प्रमाण पत्र, देवीसिंह निवासी हाथमा ने कंप्यूटर, आईटीआई व खेलकूद प्रमाण पत्र, भीखसिंह निवासी इंद्रोई ने स्काउट प्रमाण पत्र, पिंटूसिंह निवासी मौसेरी ने खेलकूद प्रमाण पत्र, सवाईसिंह निवासी हाथमा, दशरथसिंह निवासी इंद्रोई और सुखदेव सिंह निवासी राजपुरोहितों का वास ने स्काउट प्रमाण पत्र, हेमाराम निवासी पाबूसरिया कंटल का पार ने एसटी वर्ग से होने के बावजूद एससी वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया. जसवंत सिंह निवासी लीलनगर ने खेलकूद व स्काउट प्रमाण पत्र, रायपालसिंह निवासी इंद्रोई ने कंप्यूटर व आईटीआई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया.
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धोरीमन्ना कंपनी में रमेश कुमार निवासी राणासर कल्ला ने फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया. शोभाला कम्पनी में महेंद्रपाल सिंह निवासी नवातला जेतमाल ने खेलकूद व स्काउट प्रमाण पत्र, दशरथसिंह निवासी लिडियाला ने आईटीआई, खेलकूद व स्काउट प्रमाण पत्र, नखतसिंह निवासी देदूसर ने फर्जी खेलकूद व स्काउट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया. चौहटन कंपनी में चंदन सिंह निवासी ईटादा ने आईटीआई, खेलकूद, स्काउट प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस, भूपेंद्र सिंह निवासी दुधवा ने आईटीआई व एनसीसी प्रमाण पत्र, गोविंद कुमार निवासी सणाऊ ने खेलकूद प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया.