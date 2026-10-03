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होमगार्ड भर्ती में फर्जीवाड़ा : फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले 17 अभ्यर्थियों पर दर्ज कराई गई FIR

कोतवाली थाना ( ETV Bharat )

बाड़मेर : जिले में होमगार्ड सीमा गृह रक्षा दल भर्ती 2022 के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. आरोप है कि अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए स्काउट, आईटीआई, कंप्यूटर, खेलकूद के फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए. होमगार्ड के कमाडेंट महेन्द्र सिंह के मुताबिक विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस बात की भनक लगने पर बाड़मेर के कोतवाली थाने में 17 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.