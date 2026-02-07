गुरुग्राम में 500 करोड़ की ठगी, डायरेक्टर ध्रुवदत्त शर्मा गिरफ्तार, सबसे महंगे फ्लैट में रहता है आरोपी, पहले से दर्ज हैं 5 FIR
गुरुग्राम में 32nd माइलस्टोन के डायरेक्टर ध्रुव शर्मा को करोड़ों रुपये की ठगी मामले में गिरफ्तार किया गया है.
Published : February 7, 2026 at 11:55 AM IST|
Updated : February 7, 2026 at 12:33 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर एक साइबर ठग को बेनकाब किया गया है. पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के अग्रणी डेवलपर्स में से एक 32nd माइलस्टोन के डायरेक्टर ध्रुव शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक ही यूनिट का सेल एग्रीमेंट कराकर बाद में उसे कई लोगों को बेच दिया था. आरोपी ध्रुव शर्मा 100 करोड़ के फ्लैट वाली सबसे पॉश सोसाइटी दी कैमेलिया में रहता है.
500 करोड़ की ठगी: वहीं, पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि "जांच के आधार पर अभी तक आरोपी द्वारा इसी तरह की करीब 500 करोड़ की ठगी अलग-अलग लोगों से की गई है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा. मामले में और भी खुलासे होने की आशंका है".
2.50 करोड़ की ठगी के पीड़ित ने की शिकायत: जांच अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि "आरोपी पर पहले भी 5 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. आरोपी ध्रुव शर्मा पर आरोप है कि सेक्टर-15 स्थित 32 माइलस्टोन बिल्डिंग की एक यूनिट का सेल एग्रीमेंट करवाकर 25 लोगों को बेच दिया. एक व्यक्ति से उसने 2 करोड़ 50 लाख रुपये लिए थे. पूरा पैसा लेने के बाद आरोपी कंपनी ने पीड़ित के नाम कन्वेयन्स डीड नहीं कराई".
पुलिस ने की FIR: जांच अधिकारी ने बताया कि "जिसकी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली. इस संबंध में मैसेर्ज ट्रॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की तरफ से शिकायत दी गई थी. शिकायतकर्ता (एम/एस ट्रॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) ने बताया कि बार-बार मांग के बावजूद जब डीड नहीं कराई गई, तो जांच में खुलासा हुआ कि उक्त यूनिट को वर्ष 2022-23 के दौरान 25 अन्य लोगों को बेच दिया गया. इस पूरे मामले में सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया".
आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज: जांच अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि "पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ध्रुव दत्त शर्मा (34) निवासी सिविल लाइंस गुरुग्राम, के गोल्फ कोर्स रोड से गिरफ्तार किया है. शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने यूनिट को टुकड़ों में बेचकर बाद में उसे अपनी दूसरी कंपनी के नाम 30 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया. पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है. ताकि ठगी की रकम बरामद की जाए और अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच की जा सके. फिलहाल मामले की जांच जारी है, पुलिस अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है".
