गोरखपुर में BJP की महिला नेता से ठगी; सरकारी फंड दिलाने के नाम पर खेल, केस दर्ज
पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि नौकरी वालों को संतुष्ट करने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र की लिस्ट भी थमा दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 10:42 AM IST
गोरखपुर: भाजपा में पद दिलाने, स्कूल के लिए सरकारी फंड स्वीकृत कराने और आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 94 लाख 60 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पूर्व ग्राम प्रधान की तहरीर पर पिपराइच थाने में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक, पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी के शाहपुर टोला निवासी पूर्व ग्राम प्रधान उर्मिला त्रिपाठी ने पुलिस को तहरीर दी है. तहरीर में आरोप लगाया है कि संतकबीरनगर के हैंसर बाजार निवासी राकेश यादव ने भाजपा में पद दिलाने के नाम पर 65 लाख रुपए की वसूली की है.
इतना ही नहीं विद्यालय के लिए सरकारी फंड दिलाने के नाम पर 4 लाख 60 हजार रुपए और आउटसोर्सिंग में नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए लिए हैं.
नौकरी वालों को संतुष्ट करने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र की लिस्ट भी थमा दी. पीड़िता ने तहरीर में लिखा है कि वह इसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी. पीड़िता के अनुसार, इस मामले में सिद्धार्थनगर निवासी अमित शुक्ला, श्वेता शुक्ला और गोरखपुर निवासी मधु द्विवेदी भी शामिल थे.
आरोप है कि समय बीतने के बाद न तो किसी को नौकरी मिली, न ही विद्यालय के लिए कोई सरकारी फंड स्वीकृत हुआ. रुपए वापस मांगने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.
एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ठगी का यह नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका है या नहीं. उर्मिला त्रिपाठी भी भाजपा में महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष रही और इनका भाजपा में काफी प्रभाव रहा है.
अब मामला सामने आया है, तो पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कर रही है. जांच के बाद ही यह निर्णय हो पाएगा कि क्या वाकई में इतनी रकम राकेश यादव ने ली है.
यह भी पढ़ें: आगरा बाथरूम कांड; सास से बोली बहू, आपका बेटा बाथरूम में दफन है; यूं खोला खौफनाक खेल