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भिलाई में तंत्र मंत्र और प्रेत बाधा के नाम पर 85 लाख की ठगी, महिला को बनाया निशाना

दुर्ग भिलाई में एक महिला को प्रेत बाधा और तंत्र मंत्र का डर दिखाकर बड़ी ठगी की गई है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Bhilai Police Station Durg
दुर्ग का भिलाई थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 24, 2026 at 5:54 PM IST

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दुर्ग: भिलाई में तंत्र मंत्र, निवेश और मुनाफे का लालच देकर बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है. महिला से करीब 85 लाख रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है. पीड़िता की शिकायत पर भिलाई नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पवन बधौलिया के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तंत्र मंत्र और डर दिखाकर ठगी

शिकायत के अनुसार भिलाई निवासी संगीता कश्यप की मुलाकात वर्ष 2023 में रायपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान जबलपुर निवासी पवन बधौलिया से हुई थी. बातचीत के दौरान महिला ने अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया, जिसके बाद आरोपी ने विशेष पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र के जरिए समस्याएं दूर करने का दावा किया. आरोप है कि आरोपी लगातार महिला को ग्रह दोष, प्रेत-बाधा और जिन्न का भय दिखाकर पैसे मांगता रहा. वह कहता था कि जबलपुर में गुप्त पूजा कराई जा रही है और पूजा अधूरी रहने पर परिवार पर संकट आ सकता है. महिला से कई बार अलग-अलग खातों और क्यूआर कोड के माध्यम से रकम ली गई.

दुर्ग भिलाई में बड़ी ठगी (ETV BHARAT)

महिला को दुर्घटना का दिखाया डर

पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने यह भी दावा किया था कि यदि विशेष पूजा नहीं कराई गई तो उसके पति का गंभीर एक्सीडेंट हो सकता है. इसके नाम पर उसने डेढ़ लाख रुपये लिए. बाद में महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने और अधिक पैसे ऐंठे.

कई बारे मांगे पैसे

आरोपी ने महिला के बेटे को शेयर मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर निवेश के नाम पर लाखों रुपये जमा करा लिए. समय-समय पर वह खुद को जेल में बंद, मां के ऑपरेशन या पारिवारिक संकट में फंसा बताकर भी रकम मांगता रहा.

महिला पर आरोपी ने बनाया प्रेशर

जब महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने हाथ की नस काटने की फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर मानसिक दबाव बनाया. बाद में सरकारी नौकरी लगवाने, फर्जी नियुक्ति पत्र दिलाने और अधिकारियों से सिफारिश कराने के नाम पर भी लाखों रुपये वसूल लिए. महिला का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में उससे लगभग 85 लाख रुपये ठगे गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है.

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