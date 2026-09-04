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बकरी पालन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी रकम की ठगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन पर 7 पर नामजद एफआईआर दर्ज

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका में बकरी पालन में इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रतिदिन प्रतिदिन 0.5% से लेकर 0.75% दैनिक रिटर्न का लालच देकर एक नेटवर्क मार्केंटिंग कंपनी पर काफी बड़ी रकम की ठगी का आरोप लगा है. मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है. दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने इसकी पुष्टि की है.

ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज

ठगी के इस मामले को लेकर दिग्घी ओपी में एसकेएम यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंजुला मुर्मू के द्वारा सात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है. दर्ज एफआईआर में नवादा निवासी विनोद कुमार सिंह, नवादा निवासी मनीष कुमार सिंह, नवादा निवासी विवेक कुमार, गिरिडीह निवासी विलियम जैकब, जमशेदपुर निवासी रंजीत शर्मा, दुमका निवासी सुष्मिता सोरेन, दुमका निवासी रीता सोरेन के नाम हैं.

एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शिकायकर्ता प्रो. डॉ. अंजुला मुर्मू के अनुसार, दिसंबर 2025 में विनोद कुमार सिंह , रंजीत शर्मा , मनीष कुमार सिंह और विवेक कुमार ने उन्हें कंपनी की बकरी पालन परियोजना में निवेश का प्रस्ताव दिया था. इसमें प्रतिदिन 0.5% से लेकर 0.75% दैनिक रिटर्न का वादा किया गया था. साथ ही आठ महीने से लेकर 13 महीने में मूलधन को दोगुना करने की भी बात कही गई थी. बाद में सुष्मिता सोरेन, रीता और विलियम जैकब भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपियों का सहयोग करने लगे. प्रो. अंजुला का कहना है कि 13 अगस्त 2026 को कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अचानक बंद हो गया और विनोद कुमार सिंह अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया. प्रो.अंजुला मुर्मू ने अपने आवेदन में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र सहित कई आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की.

क्या कहती हैं प्रो.अंजुला मुर्मू

इस पूरे मामले पर सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर अंजुला मुर्मू ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कर दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही जिन लोगों से रुपये की ठगी की गई है, उनके रुपये वापस कराया जाए.