दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा, 6 साल में 5177 फर्जी सर्टिफिकेट अलग-अलग पोर्टल पर दर्ज
जांच में सामने आया कि कई दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऐसे डॉक्टर्स के नाम पर बना दिए गए जो कभी जिले में पदस्थापित ही नहीं रहे.
Published : October 26, 2025 at 10:18 PM IST
सिरोही: जिले के स्वास्थ्य विभाग में पिछले छह सालों में दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के बड़े पैमाने पर फर्जीकरण का मामला सामने आया है. जांच में पता चला कि पूर्व सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार (कार्यकाल: मार्च 2019-जनवरी 2025) के कार्यकाल के दौरान कुल 7613 प्रमाण-पत्र जारी किए गए. जिनमें से 5177 प्रमाण-पत्र दोनों-राज्य और केंद्र-के पोर्टल पर अलग-अलग अधिकारियों के नाम से दर्ज पाए गए.
मौजूदा सीएमएचओ डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है और मामले की निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है. फिलहाल पूर्व सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा जिला चिकित्सालय में उप-नियंत्रक के पद पर पदस्थ हैं. पड़ताल में यह चौंकाने वाला तथ्य निकलकर आया कि कुछ फाइलों पर राज्य पोर्टल पर डॉ राजेश कुमार के डिजिटल सिग्नेचर मौजूद थे, जबकि वही फाइलें केंद्र के पोर्टल पर पूर्व सीएमएचओ डॉ सुशील परमार के सिग्नेचर के साथ अपलोड हुईं. जबकि परमार उस समय सिरोही में पदस्थ ही नहीं थे. इससे डिजिटल क्लोनिंग तथा सिग्नेचर-दुर्व्यवहार का स्पष्ट संकेत मिलता है.
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि कई प्रमाण-पत्र ऐसे डॉक्टरों के नाम पर बनाए गए जिनका जिले में कभी पदस्थापन ही नहीं हुआ. उदाहरण के तौर पर डॉ गित्री अग्रवाल का नाम बार-बार विभिन्न विशेषज्ञताओं (नेत्र, ईएनटी, मानसिक रोग, हड्डी रोग) के रूप में दाखिल किया गया, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड में उनका सिरोही में कार्य करना दर्ज नहीं है. कई मामलों में प्रमाण-पत्र एक ही दिन में तैयार कर दिए गए. कुछ लाभार्थियों ने सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद प्रमाण-पत्र कुछ महीनों में ही सरेंडर कर दिए. यह सभी पैटर्न एक संगठित और सुव्यवस्थित फर्जी गतिविधि की ओर इशारा करते हैं.