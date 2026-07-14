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धमतरी में महिला समूह से बड़ी ठगी, 6 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार

धमतरी : चप्पल बनाने की मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से कथित ठगी का मामला सामने आया है. ग्राम बंजारी की चेतना महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने देवेश दुबे नामक व्यक्ति पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है. महिलाओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

महिलाओं का आरोप है कि वर्ष 2019-20 में स्वरोजगार के लिए चप्पल निर्माण मशीन और आवश्यक मटेरियल उपलब्ध कराने का झांसा दिया गया. उसके बाद उनसे करीब 90 हजार रुपये लिए गए. लेकिन चप्पल बनाने की पूरी मशीन और मटेरियल देने के बजाय उन्हें केवल वाशिंग पाउडर बनाने की एक मशीन थमा दी गई. न पैकिंग मशीन दी गई और न ही चप्पल निर्माण का सामान उपलब्ध कराया गया.

धमतरी में ठगी (ETV BHARAT)

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा तो आरोपी ने उन्हें गाली-गलौज की, झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत में यह भी बताया गया है कि समूह ने बैंक से ऋण लेकर यह राशि जमा की थी, जिसके कारण वर्षों से उन्हें बैंक का ब्याज भी चुकाना पड़ रहा है. पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि कई बार कलेक्टर जनदर्शन और संबंधित थाने में शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग

अब एक बार फिर महिलाओं ने कलेक्टर से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनकी मेहनत की रकम वापस दिलाने की मांग की है. धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मामले की जांच कराने की बात कही है. अब देखना होगा कि वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठी इन महिलाओं को आखिर कब राहत मिलती है.